搶攻618狂歡購物節 全國電子推各式優惠抽機票

歡慶618年中購物節，全國電子推出一波波超級好康優惠，讓消費者荷包無痛的輕鬆汰換掉空調、冰箱、洗衣機、小家電，無痕銜接下半年的全新3C居家生活。

不知道該入手什麼產品嗎？購物指南懶人包來囉。炎熱難耐的夏天還在為省電費縮緊褲帶不敢暢快涼爽的吹冷氣嗎?全國電子推出各種品牌一級能效節能變頻空調應有盡有，讓你一鍵開啟急速涼，選對空調揪清涼！

困擾台灣人的梅雨季將至，大規模降雨雖可為中南部地區解渴，但也同時讓生活環境變得潮濕悶熱、黏膩煩躁感，因此「除濕機類」的商品必不可少。另外，適逢端午節即將來臨，長輩會準備很多肉粽或滿桌子菜，此時就可購買「生活家電」、「廚房調理鍋類」，可方便儲存保鮮、加熱食用。

全國電子618年中購物節的超值好康活動期間自今(10)日起至19日止，全館家電9折，滿額享+1元放大術，精選商品+1元多一件；冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機30天免費體驗、早鳥登錄送500折價序號，單筆消費滿10萬還可登錄發票抽1萬元購物金；冰箱、洗衣機、電視滿額加碼送好禮；冰箱、洗衣機享5年延長保固，冰箱補助享貨物稅最高2000元；除濕機享貨物稅最高1200元；空調享8年延長保固、政府節能家電與貨物稅補助最高5000元，周末購買空調綠點點數十倍送最高省2000、原廠空調名牌家電好禮送、最高送8000元；6月10日至7月31日買空調、冰箱、洗衣機安裝完成，全國電子則加碼送8000元補助金。

618狂歡購物節，全館家電9折，滿額享+1元放大術，精選商品+1元多一件。圖／全國電子提供

除了以上這些優惠，全國電子再送民眾出國玩！6月30日前買空調，就抽「亞洲航點雙人來回機票8名」，前進東北亞的福岡、沖繩、東京、大阪等，或前往東南亞的曼谷、宿霧、峴港、河內等，開心出國且留下美麗的回憶。7月31日前綁定LINE好友買空調，安裝完成並填寫滿意度問券，可享免登錄月月抽好禮，等你把驚喜帶回家！

另外，全國電子福利好康月還驚喜送上最優惠3C產品，內容包含指定出清筆電/桌機/周邊66折起、電競電腦滿額最高送電競螢幕、輕薄商務筆電滿額最高送1TB軍規外接硬碟、3C舊換新最高現折48700元、指定平板加送皮套＋清潔組、Switch薩爾達傳說 王國之淚同捆組「全國電子獨家組合開賣」、周邊好康大放送指定網通商品(MESH／AX)送防毒軟體。

全國電子邀請消費者列出購買清單，現在立即前往全國電子洽詢門市服務人員，把握618狂歡購物節優惠，琳琅滿目的產品絕對讓你不虛此行，買得開心又滿意。