大陸高球好手袁也淳首輪68桿 在RBC加拿大公開賽僅落後一桿

中國大陸知名高爾夫球員袁也淳（Carl Yuan）在RBC加拿大公開賽首輪演出數個月來的最佳表現，以負四桿的68桿在週四競爭激烈的領先榜上，僅以一桿落後領先群。26歲的袁也淳在他的美巡新人賽季仍持續努力尋找自己的狀態，他在前16場比賽中僅有五場晉級。但他以輕鬆的態度去面對本周的比賽，在多倫多的奧克戴爾高爾夫鄉村俱樂部（Oakdale Golf and Country Club）自由發揮，全場抓下七記博蒂。

在這場總獎金900萬美元的賽事，袁也淳首輪以一桿落後並列領先的艾隆瑞伊（Aaron Rai）、契森哈德雷（Chesson Hadley）、寇瑞康納斯（Corey Conners）與賈斯汀勞爾（Justin Lower）。曾兩度奪冠並前來衛冕的羅瑞麥克洛伊（Rory McIlroy），首輪則交出71桿；韓國球員金成玹（S.H. Kim）首輪也打出68桿和袁也淳並列第五，在他的新人賽季持續有讓人驚豔的好表現。他本季已經有八場比賽打進前25名，正努力追逐美巡賽首勝。台灣好手潘政琮首輪70桿暫並列29位，韓國球員盧乘烈（Seungyul Noh）則交卡71桿。

袁也淳很高興打出了自去年10月以來的最低首輪桿數（在個人賽中）。「在這座球場上絕對是個好成績。」他笑著說。「這絕對是一個具有挑戰性的賽場。我對自己的表現很滿意，而且我今天打得非常自在，這是我在過去幾場比賽中都沒做到的。我很高興在心理上有點轉機，我只是試著在這裡盡量得到更多樂趣。我想這就是我，這才適合我的打法。我玩得很開心，碰巧打出了一個好成績。」

袁也淳的推桿發揮了魔力，在極具挑戰性的奧克代爾球場第12、16和第8洞分別推入了17呎、23呎和18呎的博蒂。他也非常高興自己在第13洞救下了柏忌，這是他首輪計分卡三個柏忌的其中之一。「我本來打算將我的第二桿打上看台來免罰脫離，但球彈得更遠，落在處罰區內。事實上，我對自己能救下柏忌感到很滿意。」袁也淳說，他的第四桿從球道上將球送到洞口旁5呎，一推進洞打出柏忌。

袁也淳首輪和打出75桿的同胞好手竇澤成同組，他決定繼續享受樂趣，試圖扭轉這個賽季並保住美巡賽參賽卡。多次遭到淘汰對於這位才華橫溢的中國球員來說無疑是困難的，他在上個賽季的光輝國際巡迴賽拿下一勝並八次打進前十名，但他目前在聯邦快遞盃積分榜僅排名第187位。