和潤企業5月營收再創同期新高 業績持續暢旺

台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)今(8)日公告自結5月合併營收23.15億元，年增29%，累計今年前五個月合併營收達111.18億元，年增27%，營運衝出單月營收、累計營收同期最佳！和潤企業5月合併營收以地區別來看，台灣營收年增30%，大陸營收年增26%，營收成長主要原因為保有客戶持續增加，推升營業收入增加；子公司中以商用車分期之和勁企業之營收成長幅度最大，成長動能強勁。目前正值車市銷售夏季競賽，5月新車銷售暢旺，個人消費金融、企業金融需求量能皆有望持續正向發展！

和潤企業在追求公司成長同時，亦重視企業營運與環境永續的平衡，自2020年起，配合政府政策提前5年啟動溫室氣體盤查，並已連續3年取得ISO 14064-1驗證，亦以實際行動支持綠色倡議TCFD(氣候相關財務揭露)，於2022年永續報告書中加深TCFD揭露內容，重視永續資訊之揭露及承諾；近年來更是積極推展數位轉型，落實無紙化應用，善用數位工具進行業務拓展，強化管理效能，皆帶來高效營運成果；和潤企業更結合本業，致力推動低碳交通工具承作，並成立和潤電能發展多元綠能事業，今年起亦積極推動充電站點佈建，以不同類型產品分散佈局，滿足各種不同充電場域，為綠能發展做出貢獻，和潤企業積極為實現綠色永續努力，往淨零排放目標邁進。