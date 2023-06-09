東部首發VRSE 5.0原廠最新規格 VOLVO匯勝宜蘭展示暨服務中心啟動營運

借重匯勝汽車在台深耕40餘載的經驗，VOLVO與匯勝汽車於2021年起攜手經營中南部豪華車市，先後於嘉義、台南啟用三座VOLVO展示暨服務中心，今日(6/9)，VOLVO匯勝宜蘭全新VRSE 5.0展示暨服務中心於宜蘭縣五結鄉光榮北路26號正式啟動營運！

VOLVO 匯勝宜蘭全新展示暨服務中心座落於宜蘭縣五結鄉光榮北路 26 號。 圖／業者提供

VOLVO 匯勝宜蘭全新展示暨服務中心座落於宜蘭縣中央處，臨近羅東市區與國道五號，能提供便利快速的交通網路節省行車時間與距離。據點位置考量南來北往龐大車流，以及配合 VOLVO 汽車純電轉型策略，特設 3 座 AC 與 1 座雙槍 DC 充電樁。其 DC 超充功率更高達 350kW，能同時提供兩部品牌純電車以最大功率進行充電，為品牌積極打造的純電生活圈，逐步打造電車車主在意的充電密集度與便利性。

VOLVO與匯勝汽車進駐宜蘭，除提升在地服務量能，更率先打造東部首座350kW直流超充站，為南來北往的電動車主提供充電服務，逐步實現電動車生活圈。(圖左為國際富豪汽車陳立哲總裁、圖右為匯勝汽車蔡奇峯董事長)圖／業者提供



總佔地近千坪的 VOLVO 匯勝宜蘭全新展示暨服務中心以符合原廠 VRSE 5.0 規格打造，大面積落地窗帶來良好採光的挑高空間創造大器的新車暨車用配件展示區，可展示 6 台全新車款，而為確保顧客洽談時的隱私，連同 2 樓客休區共有三間獨立商談區。2 樓主要空間為客休區，您可在充滿居家舒適氛圍的木質溫潤氣氛中享受源自北歐的 Fika 時光，品嘗 LAVAZZA 精緻咖啡，也能與小朋友一齊在獨立的兒童遊戲區共享天倫。而針對需要旅程中需要小愜放鬆的客戶，2 樓也備有 Fuji 按摩椅的獨立空間，讓您在等待愛車保修的同時，享受專屬於北歐斯堪地那維亞豪華的貼心與自在。

舒適且隱私的專屬獨立交車空間。 圖／業者提供

總佔地近千坪的 VOLVO 匯勝宜蘭全新展示暨服務中心以符合原廠 VRSE 5.0 規格打造，可同時展示6台新車。圖／業者提供

服務廠入口設於一樓側邊，愛車能輕易從交通要道上轉進廠區，接待區旁另設有專屬獨立交車空間，提供車主舒適具隱私的空間一步步瞭解北歐科技、貼心設計與全方位安全的使用方式。後方服務廠設有四個工位、一座四輪定位、輪胎工作區及電動車專屬雙柱頂高機工作區，採用 VOLVO 原廠規範的 SONIC MSS 系統工具組、整合油電水五合一專用作業捲盤與廢氣抽除系統等，帶給車主安全有效率的保修服務。此外，為讓愛車常保如新，服務廠區設有汽車美容與鍍膜服務，使用英國皇室認證的汽車美容護理品牌 AUTOGLYM 貼心呵護每位回廠貴賓的寶貝愛車。

總佔地近千坪的 VOLVO 匯勝宜蘭全新展示暨服務中心以符合原廠 VRSE 5.0 規格打造，可同時展示6台新車。圖／業者提供

為慶祝 VOLVO 匯勝宜蘭全新展示暨服務中心正式開幕，即日起至6月底止前往展間試乘任一車款即贈VOLVO Milu折傘，還有機會再抽中學步車、保溫瓶等多項 VOLVO 原廠精品，數量有限送完為止。歡迎消費者親自蒞臨 VOLVO 匯勝宜蘭全新展示暨服務中心，親自體驗源自北歐人文薈萃汽車品牌對於豪華的見解，以及獨到的尊榮服務。