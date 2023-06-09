飛美國 搭達美亞洲雙樞紐轉機 多元航班靈活搭配

達美航空以「首爾/仁川機場、東京/羽田機場」為台灣銜接至美國的主要轉運樞紐，透過Joint Venture策略聯盟夥伴大韓航空及天合聯盟夥伴中華航空，提供國人前往美國更多元的航點選擇、更靈活的航班搭配，便利地飛往美洲超過290個目的地。達美航空持續優化旅客體驗，透過與仁川機場的合作，同航廈最短轉機時間僅需45分鐘，並推出購票即贈送仁川機場貴賓室體驗券(價值39美金)，舒適的休息區與多樣化的餐點選擇，讓經由仁川機場前往美國的旅客能享受輕鬆愜意的轉機時光。

達美航空越太平洋的國際線採用新穎的A350-900或A330-900 neo兩種機型，提供三種艙等四款座椅設計，旅客可視需求選擇「達美至臻商務艙」、達美尊尚客艙、「達美優悅經濟艙」、以及經濟艙。疫情期間達美斥資超過10億美元持續投資高科技與創新服務，美國國內線航班已陸續提供免費高速Wi-Fi，預計於2024年底前將此服務延伸到國際航班。同時，在2022年於亞特蘭大和底特律機場先後推出「平行實境」的人臉辨識系統，旅客可透過大螢幕看到個人專屬的航班資訊，減少接觸，滿足頻繁往來的商務旅客的需求。

飛美國搭達美亞洲雙樞紐轉機，多元航班靈活搭配。達美航空/提供

達美航空台灣總代理-達盛旅行社總經理汪翠雲表示，台灣與美國的經貿文化交流頻繁，隨著美國宣布今年5/12起國際旅客無須提供COVID-19疫苗接種證明入境，往返台美的商務客、留學生、以及觀光旅遊的預訂大幅增加，機位需求暢旺，尤其在即將到來的暑假期間許多熱門的航點機票一位難求，建議旅客提早規劃行程，及早訂位開票仍有機會享更多優惠方案。

達美航空為台灣前往美國的旅客，提供便利及多樣化的航線選擇，透過天合聯盟夥伴大韓航空及中華航空由桃園出發經首爾/仁川轉機，或松山機場出發經東京/羽田轉機，搭乘達美航空及聯營航班前往亞特蘭大、底特律、西雅圖、明尼阿波利斯、紐約、波士頓、華盛頓、舊金山、達拉斯、夏威夷、芝加哥、拉斯維加斯、洛杉磯、舊金山，輕鬆延伸至美國超過290個航點。

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