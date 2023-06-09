搶攻解封最大創業熱潮 美而美集團導入智能營運助攻加盟主圓夢

口罩禁令解封後迎來首個台北夏季加盟展於今（9）日至12日假台北世貿一館重磅登場！美而美餐飲集團旗下聞名國內品牌「瑞麟美而美」與「康青龍創意茶飲」聯袂出擊，打出最低僅需68.8萬起即可開店當老闆，一圓加盟主創業夢，歡迎至攤位D108詢問。

美而美餐飲集團首度祭出雙品牌聯合超殺加盟方案，只要同時加盟「瑞麟美而美」與「康青龍創意茶飲」，即享雙品牌加盟金30萬折扣優惠！另更加碼超過500萬的創業補助金，導入創新智能營運模式，提供保姆式全方位輔導培訓，成為加盟主創業神隊友。

美而美餐飲集團已邁入第35年，面臨餐飲業市場競爭已到達白熱化地步，秉持著誠信與穩健踏實的企業經營理念，致力於提供優質餐飲服務與經典平價美食，憑藉多年來累積的展店經驗與專業知識，提供完整一條龍的創業加盟支援。從選址評估、客製裝潢、設備配置、教育訓練到營運管理，皆由專業的總部團隊完善策畫，至今已成功輔導超過3,000家門市，成為加盟主成功創業的堅強後盾，亦成功奠定台灣連鎖加盟餐飲集團的領導地位。

近年該集團引領業界以智能科技改善和優化營運模式，其中包括雲端訂貨系統、線上點餐系統、多元行動支付、大數據精準行銷等，提高營運效率，減輕工作負擔，解決餐飲業的缺工問題，為加盟夥伴們帶來更大的競爭優勢。

「瑞麟美而美」則祭出68.8萬起超值加盟方案，助攻有志創業夥伴，低門檻可快速開店，現場付訂再送兩台43吋商用顯示器、雲端整合POS系統、開幕原物料金等優惠，最高現省20萬元。商用顯示器擁有行銷活動「零時差」的切換優勢，總部透過雲端傳送行銷活動與熱銷餐點美照，讓門市能更即時且快速吸引顧客上門；另外還有POS系統整合行動支付、外送平台、專屬線上點餐，可協助快速增加被動式點餐收入，有效提高加盟主營收！

「康青龍創意茶飲」推出的三代店型嶄新亮相，搭配好康五力相挺，祭出多重優惠強力募集展店先鋒。憑藉超夯聯名話題力、創意新品熱銷力、智能AI管理力、百萬APP會員力以及總部後援力，持續穩健展店。展期預約加盟，免抽獎就送商用高速調理機與5萬元開幕原物料金，只要符合加盟補助條件，最高現省40萬元。康青龍超前部署擁有完善的數位系統，大數據精準行銷，創辦多場異業授權聯名及獨創話題飲料新品，成功引領市場關注並締造亮眼營收佳績。