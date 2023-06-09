日本獅王LION與beBit合作設計兒童智慧互動牙刷體驗裝置

百年日用品公司日本獅王 LION 透過口腔衛生品、清潔用品等民生用品走入日本人民家庭，在設計兒童牙刷時發現到「刷牙」不僅對兒童來說感到排斥，更隱含母親的焦慮和沮喪。要建立刷牙習慣、創造親子雙贏的關鍵，不單是產品面優良，更要在用戶體驗上設計幫助兒童從根本建立刷牙習慣，因此找到設計顧客體驗專家 beBit，打造角色互動遊戲的刷牙互動體驗智慧裝置，刷牙的同時也在幫小狗角色「ペスくん」（Pesu-kan）洗澡，可愛的模樣降低了兒童對刷牙的恐懼、減少親子間衝突、最終形塑正向習慣循環，實質走入顧客生活並持續創造價值。



兒童不刷牙背後隱藏的危機：母親的長期焦慮



LION横手弘宣先生首先點出品牌長期提供價值的重要性，他認為，「即使產品本身功能優良，如果它不能成為日常生活中的習慣，母親對孩子不刷牙的焦慮和沮喪就不會消失」，而為了從產品思維轉換為服務體驗思維，從建立兒童刷牙的習慣，特找到在顧客體驗領域領先的 beBit 顧問公司。

beBit團隊在執行初期也對親子間實際刷牙場景進行了調查，發現這種情況真的就像一個戰場，不只有母親對於孩子不刷牙感受到無助，兒童也面對來自母親期待正確刷牙的強大壓力。beBit專案負責人平井剛直回憶當初評估，「如果單純以『製作 IoT 智慧牙刷』的方式進行，需求會很有限；相反，如果採取讓我們消除母親面對孩子不刷牙的『痛苦』，反而能產生高度共鳴」，於是著手設計能吸引孩子、並吸引持續使用的智慧互動牙刷。

LION兒童互動智慧裝置牙刷。圖／業者提供



可愛的「Pesu-kan」帶動親子間健康身心靈的良性循環



靈魂角色「ペスくん」（Pesu-kan）建立在 LION 遠藤知佳對父母和兒童之外的第三方角色的概念，並加入 beBit 廣橋沙紀通過兒童遊戲、閱讀、圖畫書來研究吸引兒童的體驗，最終設計出「一起幫 Pesu-kun 洗澡！」的故事情節，也因為第三方角色放在親子間促使雙方合作，大幅降低刷牙代表的「父母與孩子」對抗性結構。同時，「ペスくん」（Pesu-kan）也是創造習慣的關鍵點，智慧裝置除了陪伴兒童刷牙，也會依據刷牙行為打分數，和角色的互動遊戲作為兒童的獎勵，可以說在孩子刷牙過程中密不可分，beBit 廣橋沙紀說，「當兒童和『ペスくん」（Pesu-kan）成為朋友並真正改善刷牙行為，刷牙就會成為一種習慣。」

根據實際反饋，兒童除了與「Pesu-kan」互動而享受使用裝置，令人意想不到的是，他們還因為母親在笑而享受這個裝置。廣橋沙紀說，「我意識到，孩子們對他們的母親放鬆的事實很敏感。」孩子們自主地刷牙、讓父母和孩子們能夠一起為他們的進步和成長而歡欣鼓舞，能帶動健康身心靈的良性循環。另外，也有超過九成受試者表示兒童從與角色的互動中，獲得了成長與鼓勵並將繼續使用。未來 LION 與 beBit 雙方的合作也將持續加深加廣，透過積累顧客數據，著眼於個人化訊息交流，通過設備監測顧客的成長狀態，在適當的時候告知他們合適的產品，幫助品牌更加貼近孩子們日常的刷牙場景，例如可以根據刷牙的次數預測何時該更換牙刷，鼓勵及時更換。

兒童邊刷牙邊跟可愛的「ペスくん」（Pesu-kan）互動。圖／業者提供



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