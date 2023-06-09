楓康超市59元好康便當慶周銷量破萬盒 本週六請客買一送一

楓康超市自5月中旬推出59元「五菜一肉」的「好康便當」以來，由於超高CP值，且皆是由各門市廚師當餐現做，只要每天上午10點半、下午16點半一上架即被搶購一空，銷售量大幅攀升，為慶祝周銷售量破萬盒，將於本周六（10日）全台各門市59元好康便當「買一送一」，回饋消費者，每店限量100組（限定中餐，售完為止），讓各地民眾能吃到營養美味又省錢的「好康便當」。

楓康「檸檬雞腿」好康便當。圖／楓康超市提供

為提供民眾現做營養美味便當，楓康超市強調採用檢驗合格的當季蔬菜、配菜、肉品，並由各門市當餐現做，非中央廚房做好配送，讓消費者能品嚐到更新鮮的食材風味。楓康好康便當有「檸檬雞腿」和「古早味排骨」兩種經典口味，檸檬雞腿嚴選鮮嫩雞肉，檸香滷製入味，古早味排骨更是採用整塊帶骨里肌，先炸再滷，便當並搭配5種菜色。

楓康「古早味排骨」好康便當。圖／楓康超市提供

楓康「好康便當」雖然只賣59元的，但有大氣的主菜加5樣配菜，CP值超高，因此，在門市常可看見民眾專程在熟食區等候出餐立即拿取，部分消費者則是透過楓康的網路社群，看到店家PO出上架文後預約訂購，更引發網友熱烈迴響大呼「一個便當59元？真是佛心來呀！」、「可惜台北沒有，不然一定賣爆！」、「流口水啦，高雄快來開」、「多多推廣，量一多成本會更低，惠人惠己，讚！」、「這買兩個來吃都比現在便當還便宜」、「好便宜！太佛心了！最近食量大~可以一次吃二個！也才一百二」。