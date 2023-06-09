連鎖加盟夏季展熱鬧登場 百餘品牌參展祭優惠

「2023年連鎖加盟夏季展」即日起至6月12日，在台北世貿一館盛大登場，超過300格攤位、上百家連鎖加盟品牌進駐，參展規模達到疫後高峰，4天預估吸引15萬人次到場，搶攻夏季創業商機。

疫後許多上班族投入創業市場，或尋找業外收入的機會，讓連鎖加盟品牌擴展迅速，這次加盟展預估創造4,000個就業機會，同時活絡周邊相關產業，如裝潢設計、原物料、設備器具、廣告行銷等，帶動4億加盟商機。

主辦單位台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，協會有近600家企業會員、近2,000個品牌，全國連鎖產業店面近10萬家，從業人員超過100萬人，協會除了輔導青年安全創業，也積極擴大市場，讓台灣品牌進軍國際，目前協會已經有83個品牌、在30個國家落地，這些都是代表台灣精神軟實力的最佳證明。

行政院副院長鄭文燦也特別到場力挺。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

行政院副院長鄭文燦也特別到場力挺，到展場攤位體驗手搖飲、滷味，以及製作早餐餐盤，在疫後經濟復甦之際，藉由體驗各種庶民美食，宣示政府力挺中小企業以及商業服務業的決心。

鄭文燦表示，中小企業在疫後的振興，是政府當前的重中之重，未來商業司即將升格為商業發展署，會讓業者品牌行銷得到更多預算，針對缺工議題，也會擴大就業方案，包含缺工補助、僑外生落地，貸款融資金額更上看8,000億，打造台灣更多隱形冠軍。

台北市政府產發局也到場設立攤位，提供一站式創業資詢服務以及青創貸款，中小企業貸款則推出「363方案」，即貸款上限300萬、6個月利息補貼、以及3個月寬限期，讓創業民眾擁有更多餘裕來追逐夢想。

行政院副院長鄭文燦也特別到場力挺。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

參展品牌也紛紛祭出優惠，助青年創業一臂之力，「Mr.Wish」總部在創業第一年啟動創業虧損風險補助金51%，在展場下訂立即享優惠，包含免加盟金20萬元、免教育訓練費10萬元，再加碼贈送價值3萬元的開幕活動原物料；面臨缺工問題，早午餐品牌「晨間廚房」則全面採用自助點餐結帳機、推出APP手機訂餐系統，強化數位科技工具導入店鋪營運的使用，解決加盟主在營業端所面臨人力的困境。

這次夏季加盟展，除了傳統的早午餐、火鍋店、手搖飲、清涼冰品，時下新興的被動收入模式，如自助機台、自助加水站、智慧販賣機等，都是創業選擇，甚至連太陽能、商用小貨車、改裝車等設備供應商都有進駐，產業型態多元，台灣連鎖加盟促進協會結合政府資源，共同打造安全創業的最佳平台。