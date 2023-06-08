力麗觀光加持花季度假飯店豪推夏季西式料理

擁有崗山頭天然湧泉的花季度假飯店，不僅以22℃的低溫碳酸氫鈉泉，紓解夏日疲勞症候群，現更於「食堂餐廳」推出四客西式料理晚餐，由主廚精選海陸雙主菜，將鮮甜海味加乘優質肉品作為料理主調，佐以清爽調味與繽紛擺盤。每客主菜1,280元+10%，且點選任一主菜，即可享用Semi-Buffet，無限品嘗沙拉冷盤、時蔬熱食、麵包湯品與甜點水果。

力麗觀光董事長蔡宗易表示，該集團看好後續觀光旅遊商機，積極規劃投入更多元的觀光飯店布局，年初與花季度假飯店達成合作經營，不僅有助於拓展飯店經營新版圖，更可協同宜蘭力麗威斯汀度假酒店與日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 (預計2023年第三季營運)，同步於台灣北中南提供湯泉休憩與旅宿餐飲服務。

力麗觀光董事長蔡宗易希望將花季度假飯店打造成很棒又可放鬆的地方並努力推薦給該觀光集團會員與中北部民眾。

由於花季度假飯點擁有優質天然湧泉早已在南部地區享有高知名度與品牌形象，現今再補強「食堂餐廳」西式料理，已具備放鬆、放空的度假基本需求，明年預計再規劃引進一系列心靈或藝術活動，提升度假精神層面，為渡假衍生更高層次的整體服務。

此次花季度假飯店「食堂餐廳」經由主廚邱楷復精心設計，以夏季清爽味覺作為發想，推出「羅西尼菲力襯酥炸五色米果海大蝦」選用油脂極低且肉質軟嫩的菲力牛排，搭配入口即化的香煎法國鵝肝、淋上混搭黑松露醬的紅酒醬汁，搭配深海大明蝦襯映五彩米果及鮮蔬，完美呈現海陸雙拼的豐富多層次口感。

「食堂餐廳」推出四客西式料理晚餐，不僅精選食材還展現主廚烹煮與擺盤創作等功力。圖/郭文正

「肉桂洋蔥蘋果戰斧豬襯大西洋蒜味奶油鮮鮭」以美式煎烤方式料理上等戰斧肉排，搭配特製醬汁與大西洋鮭魚，將細嫩與鮮美在口中和諧交織，創造出驚艷舌尖味蕾的動人滋味。

「爐烤農場珠雞襯龍膽石斑」以高雄田寮在地養殖，肉質口感細緻的16 oz珍珠雞，以爐烤方式料理，搭配膠質豐富的香煎龍膽石斑與特製香料鹽，重現食材原味極致烹煮美味。

「櫻桃紅酒羔羊襯酥炸軟殼蟹佐塔塔」則選用紐西蘭一歲以下的小羔羊肋排，以先煎後烤至軟嫩的羊排搭配主廚特製帶酸甜味的酒漬櫻桃紅酒醬汁，為大人系的羊排料理；鮮炸至酥脆的軟殼蟹蘸上風味清爽帶微酸甜的搭搭醬，更能感受到滿滿的夏日情懷。。

花季度假飯店總經理湯孟哲表示，花季度假飯店「食堂餐廳」夏季西式料理即日登場，可搭配該飯店「微醺夏日．一泊二食夏季住房專案」，不僅可入住巧月套房 一晚，體驗早餐及西式料理晚餐四選一加Semi-Buffet，更可品嘗榮獲「2022 WBA世界啤酒大賽」世界最佳啤酒大獎的「Chill53玉荷包酸啤酒」。

而且為兼顧家庭親子出遊，館內還特別推出「親子主題套房」，於40坪寬敞空間中規劃出藺草和室客廳、兩大床及設有水球牆的雙湯池超大浴室空間，房內另備有色彩繽紛的兒童大型積木與童趣風十足的帳篷，足夠讓孩子們盡情放電，創造與孩子們的暖心時光，建議可安排二天一夜宅度假，選擇露天風呂或在房內盡情泡湯，再至食堂享用主廚特製料理滿足味蕾，盡情享受一場極致悠閒假期。

隱身於高雄市田寮區綠林秘境中的花季度假飯店，2023年1月由力麗觀光經營團隊進駐後，整合既有團隊導入優質服務，創造多元品牌價值。力麗觀光旗下經營品牌包括力麗哲園飯店日潭館與月潭館、力麗馬告生態園區棲蘭山莊與明池山莊、力麗漫旅恆春麗昕緹渡假會館與恆春峰樹屋，以及國際連鎖品牌「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「花蓮力麗華美達安可酒店」與「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」。