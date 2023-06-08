「花開宇宙間」水彩藝術個展 波翼藝術中心 線上與實體盛大展出

2023金莉與波翼藝術中心(POSTWINGS)合作打造Web3.0「花開宇宙間」個展，透過線上線下虛實整合的展覽服務，擴大當代藝術品的曝光時間與廣度，不受地域影響，也可以與國際接軌，打造無國界的當代藝術展覽平台。 實體展於波翼藝術中心展出至6/12，歡迎民眾踴躍觀展，線上亦同步展覽 : https://virtual.metaassets.asia/exhibitions/LI

台灣職業水彩畫家金莉，1963年生於湖北荊州，現定居於台灣，是台灣玄奘大學藝術設計學院藝術與創意設計學系副教授，擁有超過40年的水彩經驗、30年的教學經驗，希望透過水彩，畫出浪漫古典的美，也帶大家認識水彩，體會水彩的美麗與樂趣！

金莉創作的花卉，特別是牡丹、蘭花和玫瑰等，構圖別致、色彩飽滿，既形神兼備，又靈動灑脫，充分展示著對水彩語言嫻熟的駕馭能力。她作品上的法度和筆意還常常流露出幾分中國畫的趣味。

金莉的水彩畫作品被國父紀念館、台中中興大學藝術中心、台中科技大學藝術中心、淡江大學藝術中心典藏。金莉父親金家齊為著名水彩畫家，曾任湖北省水彩研究會藝術顧問，湖北省水彩畫院藝術顧問，向以水彩畫望眾藝壇。金莉多次受邀赴土耳其、希臘、泰國、韓國、俄羅斯、澳大利亞、義大利、美國、香港、澳門參加國際水彩畫展。亦多次受邀赴大陸、香港、俄羅斯、義大利為水彩畫高級研修班授課講學，並擔任香港國際水彩比賽、土耳其國際水彩比賽、台灣水彩比賽評審。

金莉透過水彩繪出花卉中浪漫古典的美，帶領大眾體會水彩畫的美麗與樂趣。圖/謝易晏

波翼藝術中心將實體藝術作品超高解析保存，透過溯源管理產生專屬身份編號並寫入區塊鏈，來發行的藝術資產憑證，可替藝術品來源真偽提供認證溯源及追蹤鑑定，杜絕濫用及贗品發生的問題。賦予實體藝術及資產價值的概念引進數位世界，為珍貴的數位藝術品開闢新天地，更為投資藏家提供具身分證明的藝術收藏憑證。

波翼藝術中心本著替藝術品增添翅膀的理念，期望透過科技的力量，協助藝術品與藝術家打造新一代的藝術品展覽與數位認證，除了可以透過線上虛擬展間不售地域與時空的限制，隨時隨地都可以看展，重要的是替藝術品保留完整的溯源資訊，讓每一手交易資訊都可以實在的紀錄在區塊鍊上，並可以回饋版稅給原作者，為藝術創造加價值。

金莉創作的花卉，特別是牡丹、蘭花和玫瑰等，構圖別致、色彩飽滿，既形神兼備，又靈動灑脫，充分展示著對水彩語言嫻熟的駕馭能力。圖/謝易晏

金莉「花開宇宙間」Web3.0虛實整合個展

線上展覽資訊 : https://virtual.metaassets.asia/exhibitions/LI

實體展覽期間：2023.05.20 – 2023.06.12

實體展覽地點：建國北路二段三巷37號B1(波翼藝術中心)