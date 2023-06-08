青青婚宴文創集團全台首創婚姻保固服務 舉辦婚姻溝通課程免費報名中

全台首家以「戶外婚禮」作為主題的婚宴集團青青婚宴文創集團，更首創「婚禮一條龍」服務，從婚禮企畫、餐飲場地延伸到管家服務、婚禮主持及現場布置、設計，始終為別具特色的婚宴集團。目前全台共有四館，除台北「青青食尚花園會館」、桃園「青青風車莊園」及「青青格麗絲莊園」外，近期再新增全台最大無樑柱宴會空間「台北南港展覽2館7樓」星光Wedding館。

青青不只在乎浪漫婚禮日，更在乎新人婚後幸福

2018年源自於青青文創集團創辦人吳永強董事長表示，集團已服務過一萬對新人，戶外婚禮則提供與一般婚禮不同的期待與幸福感。而婚姻課程的誕生則是來自於一場賓主盡歡的婚宴結束後，還可以提供顧客何種服務而發想出來的。多年來豐富的經驗，該集團發現籌備婚事過程中的大小事，婚企不僅是最好傾聽者，更是經常成為新人助力與指引，且進一步對婚後的新人提供婚姻保固服務。

如何從你和我化身為我們，交給婚禮諮商師

在服務過程中，許多婚企發現新人不只需要適應身分的轉變，更需要適應新增加的家庭成員，加上時代轉變讓新婚夫妻的相處與經營更加重要。於是青青集團董事長賢伉儷開始規畫一系列課程，不僅自身投入學習，更具備講師身份。同時再特聘專業婚姻諮商師舉辦一系列課程，希望新人都能從青青婚禮開始，展開美滿人生的幸福篇章。期盼在少子化問題嚴重、離婚率節節高升的現今時代，能透過婚姻經營心法的分享，讓愛能浪漫的無限綿延。

青青集團董事長吳永強（右）、總監陳英嬌賢伉儷規畫一系列課程，不僅自身投入學習，更具備講師身份。圖／青青婚宴文創集團提供

青青歡迎幸福新人隨時回娘家充電，不讓柴米油鹽耗損幸福愛情

「婚姻溝通課程」為幫助新婚夫婦建立良好家庭基礎，提升婚姻幸福度。該課程涵蓋多項主題，包括建立家庭共識、婚姻幸福四要素，還有柴米油鹽醬醋茶背後的酸甜苦辣。不僅提供實用工具與知識，幫助夫妻建立一個更穩固和幸福的家庭。最終目的更要幫助雙方加強彼此的溝通與認識，並提供環境相互學習且討論切身問題，幫助新人在婚姻中一同成長。

因此無論是新婚夫妻、老夫老妻，或正在籌備婚禮的準新人，「婚姻溝通課程」都能幫助彼此提升溝通能力、增加情感聯繫且解決問題，並更能謹慎面對婚姻的每一步。

青青學苑幸福婚姻講座邀請畢業於美國加州大學 UCLA 洛杉磯分校心理生物系、擁有美國 Prepare / Enrich 婚姻諮商師資格的講師許文靜，歡迎男女朋友、準新人或夫妻一起報名，每位收費1000元，報名費用將捐贈至家扶中心，於青青集團舉辦婚宴的新人或已付訂皆可享免費，名額有限盡早報名。

台北場地：青青食尚花園會館 https://marry.com.tw/13757

日期：6月11日(日)下午2點至4點

桃園場地：青青格麗絲莊園 https://marry.com.tw/13790

日期：6月17日(六) 下午2點至4點