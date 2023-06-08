2023 ThreeBond頂粵聚得挑戰賽 呂孫儀贏得職業首冠

2023 ThreeBond頂粵聚得挑戰賽今天（6/8）在台中空軍清泉崗球場完成決賽，今年二月才轉職業的呂孫儀以兩回合總桿低於標準桿10桿的134桿，四桿獲勝差距，贏得轉職業首冠，獲獎金15萬元；施俊宇打出70桿，以兩回合低於標準桿六桿的138桿，名列亞軍，獲獎金7.5萬元；曾豐棟揮出67桿丶詹頂立打72桿丶葉甫交卡73桿，三人同以兩回合139桿並列第三名作收。

業餘選手以張承碩今天打出70桿，兩回合高於標準桿一桿的145桿最佳，在職業榜並列第24名收場，冠軍附獎DUNLOP國住公司贊助SRIXON TRI-STAR 5打球。尚崇國際股份有限公司贊助的 OMNiX 高爾夫球袋一個。此外，台中興農球場培訓的業餘選手陳兆豐昨天首回合在三桿短洞第11洞，打出一桿進洞，獲得清泉崗球場提供的兩萬元。

頂粵吉品董事江青龍(左)頒發職業冠軍獎盃及獎金15萬元給冠軍選手呂孫儀。圖／TPGA／林聖凱攝影

呂孫儀賽後表示，今年二月中旬剛轉職業，這場比賽是他的第七場比賽（三場台巡賽與四場挑戰賽），就贏得首冠，「雖然前幾場比賽，也有機會搶冠，但未成功，沒想到今天這場比賽會贏，這麼快就奪得職業首冠！很開心！」他今天與葉甫以並列領先一桿之姿在最後一組出發，雖然在第二洞就吞下柏忌，落後葉甫一桿，不過其後他在第3丶6丶7丶9洞都發揮準確的短鐵桿與推桿，抓下四隻小鳥，四鳥一柏忌，打完前九洞，他領先兩桿，雖然葉甫在第8洞獵下一隻老鷹，只落後他一桿緊追；後九洞，呂孫儀二鳥一柏忌，第12洞推桿失手吞下柏忌，不過第13洞五桿洞三桿上果嶺，距洞7呎一推進洞抓鳥補回來了，「第13洞是獲勝關鍵洞！」第16洞五桿洞再以一切一推射鳥成功，而葉甫與其他選手如詹頂立都因開球頻頻不穩，吞下柏忌，逐漸拉開落後桿數，最終都未能追趕超前呂孫儀，他也表示最後五個洞拉開領先差距最大至六桿後，比較沒有壓力。他進一步表示，下一個目標瞄準四回合正式台巡公開賽冠軍，未來將往日巡及亞巡賽發展，最大的夢想是前進美巡賽。

今年24歲的呂孫儀出身台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場），父親是老淡水球場桿弟，10歲起開始接觸高爾夫，教練是陳良溪，台北城市科大畢業，業餘時期戰績也都不錯，他說：「自己從小一直對高爾夫都抱著很大的熱情，這個冠軍帶來很大信心，對自我的肯定！」

業餘選手張丞碩以總桿數145桿(+1)拿下業餘第一。圖／TPGA／林聖凱攝影

這場比賽是頂粵吉品股份有限公司與聚得環保股份有限公司首次共同冠名主辦這項比賽。今天頒獎典禮出席貴賓包括ThreeBond香港公司台灣分公司總經理泰地宏和丶ThreeBond挑戰巡迴賽執行長陳志忠丶頂粵吉品董事江青龍丶清泉崗球場總經理洪光明丶TPGA理事長陳榮興及比賽裁判長郭宗泰。頂粵吉品董事江青龍在頒獎典禮上勉勵選手表示，選手們都很優秀，差別只在兩方面，一是心態，一是求勝意志，比賽要用頭腦打球，不是用身體打，運用策略，加上堅定的求勝意志力與堅持的信心，學習前輩們的精神。

ThreeBond是日本一家製造專業黏著劑起家的跨國企業廠商，贊助TPGA前理事長陳志忠已40年之久，成為TPGA挑戰巡迴賽的冠名贊助商已第9年，今年的ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽仍維持9場。

至於這次贊助的頂粵吉品係由台北世貿聯誼社前行政主廚賴遠輝領軍，與吉品海鮮聯盟的主廚團隊，於2020年七月在台中斥資5億打造的頂級粵菜餐廳，是台中知名高規格與豪華裝潢的潮粵菜餐廳。聚得環保公司也是於2020年成立的一家回收廢棄物及再生環保公司；兩家公司今年首度攜手共同冠名主辦這項比賽。