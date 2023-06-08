HR-V、FIT產能恢復供應！ Honda Taiwan榮登五月國產乘用車品牌第2名

Honda Taiwan在台成立以來，以卓越的產品力及絕佳的市場口碑深獲52萬車主的支持與肯定。Honda CR-V在即將改款之際，上月仍繳出1,379台的銷售實力，讓Honda Taiwan整體領牌數達2,461台，較上月增長141%，並大幅超越總市場成長，榮登國產乘用車品牌第2名殊榮！在HR-V、FIT產能逐漸恢復下，Honda Taiwan將持續保持亮眼的銷售成果，可望再度攻占車壇前三大市場地位。為讓廣大的消費者共享榮耀，本月入主Honda國產全車系享5年延長保固，入主FIT再享「40萬高額零利率」；入主CR-V再享「360度環景系統」、「60萬高額零利率」雙重好禮，讓更多喜愛Honda的消費者能輕鬆入主，即刻坐擁夢想駕馭生活。

國產跨界休旅先驅HR-V除榮獲2021-2022日本自動車殿堂最佳設計大賞之外，近期更勇奪第18屆車訊風雲獎的「2023最佳國產小型 SUV」頭銜。圖／業者提供

自全新世代HR-V、FIT發表以來，以獨特的商品魅力與劃世代動力科技，廣受台灣消費者的喜愛與推崇，Honda Taiwan隨著HR-V、FIT產能逐漸恢復，新車供應穩定，將持續保持強勁的競爭優勢，期許未來再度締造銷售巔峰。

其中，國產跨界休旅先驅HR-V除榮獲「2021-2022日本自動車殿堂最佳設計大賞Car Design of the Year」外，近期更勇奪第18屆「車訊風雲獎」中的「2023最佳國產小型 SUV」頭銜。FIT憑藉劃時代超凡商品獲選「紅點設計大獎Red Dot Design Award 2021 汽車產品設計獎」及「2020日本自動車殿堂-年度風雲車」等雙重殊榮，今年更蟬聯奪得「車訊風雲獎」中的「2023最佳國產小型車」獎項，FIT e:HEV則蟬聯經濟部能源局評鑑「燃油車節能第一名」等多項大獎。