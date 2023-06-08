夏日出遊最佳神隊友 和運門市租2送1 續租享6折優惠

汽車租賃領導品牌『和運租車』，多年來以卓越的服務品質及專業的經營能力在市場樹立起良好口碑，並以新車多、據點多、預約便利、服務貼心及取車還快速等多項特點，成為民眾短期租車、出外旅遊的首選。為迎接即將來到的夏日出遊季節，和運租車宣布6月祭出暑期租車活動「夏日神隊友租2送1」，客戶能以更優惠的價格安排3天2夜以上的行程。

瞄準夏日旅遊的廣大租車需求，和運租車今年提早至6月初便推出不分平假日的租車折扣活動，盡早規畫，提前享優惠。即日起至9/15前，凡於和雲官網或和運租車門市預約租車，租滿2日再送1日免費用車，換算每日最低租金只要1,733元起！如於第四天後續租更可享6折優惠價！透過官網預約還能累積e-bonus點數，客戶租越多天越划算。優惠專案適用於和運租車汽車全車系 (貨車除外) ，無論是安排三天兩夜的豐富行，或是來場五天四夜的深度旅遊，都相當適用。此外，和運租車作為汽車租賃的首選品牌，擁有傲視業界的五大之最，讓其成為出遊神隊友的不二選擇。包含：

/服務最貼心：民眾只要於預約時告知，即可享有業界唯一的免費甲租乙還服務

/新車最多台：提供民眾最多樣、車況良好新穎的車輛

/出遊最輕鬆：門市據點遍布全台，到哪都有和運門市服務

/租車最便利：網路預約手續簡便，提早訂車更有保障

/取車最快速：和運門市提供平板行動交還車的服務，讓客戶快速完成取還車

不僅如此，除了租車優惠，和運在這波「神隊友」的夏日盛典中，還要送出豐富好禮。於「夏日神隊友租2送1」活動期間於個人Facebook分享出遊照片、附上指定hashtag等動作，月月再抽K歌藍芽麥克風、相印機與住宿券等好禮。敬請把握時機，約上和運神隊友一起出發旅行。