小小的卻很強大！ VOLVO史上最小型純電休旅-EX30正式公開

計畫2025實現純電動車佔銷售佔比達到50%，VOLVO逐步踏實往2030成為純電車品牌目標邁進。為此，VOLVO正式向全球發表品牌有史以來最小型純電休旅-EX30，零百公里加速僅需3.6秒、升級的快速充電效率、針對都會交通安全提升的安全科技、集斯堪地那維亞設計美學於大成，兼具實用性與永續時尚的多種創新材料、史上最低的二氧化碳排放量，並結合頂尖科技品牌合作夥伴的車載娛樂系統，同時以平易貼心的價格推出，帶給人們更安全、更方便、更愉快同時兼具環境友善的用車體驗。

VOLVO 首席執行長 Jim Rowan 表示：「EX30 是品牌史上最小型的純電休旅，但這對喜愛 VOLVO 的朋友來說是可不是件小事，對我們而言也絕對是件大事。我們相信 EX30 是小而強大的，任何你能想到的 VOLVO 精華都能在 EX30 上找到，EX30 建立在 VOLVO 長久以來的信仰 ─ 以人為本、與環境共好的理念基礎上打造，是一款卓越且安全的電動車。」

外型上，VOLVO EX30以更小的形式體現我們的設計哲學，小巧俐落身型具備長軸距、大尺吋圈胎與平衡的懸吊，帶出平衡的美感與精緻的視覺效果，封閉式水箱罩與像素式雷神之鎚數位頭燈勾勒出專屬於純電車的自信面容，同時車身推出五種源自北歐自然風貌靈感的車色，像是表達一望無際天空的雲朵藍和呼應瑞典布胡斯海岸岩石上生命力旺盛的檸苔黃，充份展示EX30 獨具的個性與強烈風格。

針對車室氛圍 EX30 亦提供了五種不同環境主題，每個主題的靈感都汲取於斯堪地那維亞自然風貌，駕駛能選擇環繞音效與之隨心所欲的切換，無論是出外旅行或是喧囂的工作日常後，在 EX30 內享受靜謐氛圍。 圖／業者提供

EX30 跳脫傳統單一電池架構，車主能依自身需求自由選擇三種動力系統與兩款電池類型。針對都會通勤或充電間隔較短的買家，可選擇 LFP 磷酸鐵鋰電池與單馬達配置的 EX30，LFP 磷酸鐵鋰電池成本效益較高且易生產，更享有價格優勢；或若買家在意的是續航力，EX30 也提供 NMC 鋰聚合物增程電池，擁有較高的能量密度與快速充放電特質，搭配單馬達能帶來 480 公里的最大續行里程；若是以電車性能為購買先決的車主，EX30 雙馬達與 NMC 鋰聚合物增程電池的組合擁有 428hp 最大出力，並可以在 3.6 秒內完成靜止到時速一百公里的加速，這也是 VOLVO 汽車有史以來加速最快的車型。

EX30 的 NMC 鋰聚合物增程電池具備升級後的快速充電效益，能支援最大功率達 153kW 的充電規格、標準版電池組亦可對應 134 kW 的充電功率，讓 10% 至 80% 的充電能在 25 分鐘內完成，通過車內的中控螢幕和專屬應用程式，車主可以自由設定安培數、最大充電量與和自訂充電時間。此外，因應小型車格，EX30 底盤亦再優化，以低重心及均勻分配的重量調校，其底盤反饋與車身尺寸相輔相乘，無論在市區或是其他路段，都能享有出色的駕控性與靈活表現。

針對車門意外開啟撞到單車騎士或是其他用路人的交通事故，EX30 具有一套「Door Opening Alert 開門環境預警系統」，在您即將打開車門時，將透過視覺及音效提示提醒您車外情況。 圖／業者提供

承襲 VOLVO 品牌安全至上的核心理念，EX30 將都市交通安全提升到全新水平，配備多項旨在解決繁忙城市中交通風險的主動安全科技。針對車門意外開啟撞到單車騎士或是其他用路人的交通事故，EX30 具有一套「Door Opening Alert 開門環境預警系統」，在您即將打開車門時，將透過視覺及音效提示提醒您車外情況。同時 EX30 將配備 VOLVO 新一代「Park Pilot Assist 停車輔助系統」，系統能識別你周圍任何可用的停車位，透過 3D 介面選擇車位後系統即會操作油門、剎車與轉向，中控螢幕上也會顯示您與周圍汽車、牆壁和柱子等物體的距離輔助駕駛監控停車過程，幫助駕駛在都是中的各種狹小空間停車也能得心應手。此外，車內也將標配一套「Advanced Driver Alert 駕駛狀態感測系統」，除了方向盤的觸碰感測外，方向盤後方將搭配一個先進的感測器以強大的演算法運作，每秒可偵測 13 次駕駛眼睛和面部表情。針對各種現實世界中的交通風險，VOLVO 將持續精進解決方案。

與其他同廠VOLVO車款一樣，VOLVO仍將攜手Google、Apple 和 Qualcomm 等科技合作夥伴，同時也透過和 HaleyTek 軟體合資企業與 ECARX 的緊密合作，以先進科技與斯堪地納維亞設計思維，打造車載資訊娛樂系統上最流暢直覺的情境式用戶體驗。EX30 亦配備數位鑰匙功能，能支援各種手機品牌與型號，使駕駛能方便地與朋友分享車輛。Volvo Cars App 亦能提供包含尋找充電樁、即時充電情況與預冷/暖車室等車輛相關功能，且能透過 OTA 遠端更新不斷升級服務的品質與內容。

車室內，駕駛將擁有四種不同的內裝選擇以及靈活的智慧收納，因應更個人化的日常使用情境。針對車室氛圍 EX30 亦提供了五種不同環境主題，每個主題的靈感都汲取於斯堪地那維亞自然風貌，無論是沉浸金色陽光從森林樹葉間灑落的溫暖、倘佯瑞典布胡斯海岸的日落、漫遊曳曳的北歐極光，駕駛將能選擇環繞音效與之隨心所欲的切換，無論是出外旅行或是喧囂的工作日常後，在 EX30 內享受靜謐氛圍。

EX30車室除了儀錶板和車門大量使用可再生材質外，織品上也運用了許多友善材質像是創新牛仔布、亞麻、羊毛混紡等，高達七成為創新材質，不必在安全、舒適度或便利性上妥協，同時兼顧環境友善。 圖／業者提供

企業不斷發展之餘，VOLVO 從來不曾忘記維護地球環境的責任。EX30 是 VOLVO 旗下最低碳足跡的車款，透過設計開發、生產、供應鏈、創新材料等環節的堅持，EX30 於 20 萬公里行駛里程的碳足跡可降至 30 噸以下。與 XC40、C40 車系相比，減少達 25%。 維持一如既往的安全強度下，EX30 車身上的鋁料有四分之一為再生鋁材，再生鋼材達 17%，車體所使用的塑料也有 17% 的再生材料，大大降低這些材料製程中對環境的傷害。在車室內部，除了儀錶板和車門大量使用可再生材質外，織品上也運用了許多友善材質像是創新牛仔布、亞麻、羊毛混紡等，高達七成為創新材質，不必在安全、舒適度或便利性上妥協，同時兼顧環境友善。

EX30 為 VOLVO 繼 XC40 Recharge 休旅、C40 Recharge 跑旅及 EX90 旗艦休旅後最新的純電車款，不僅僅提高了都市交通安全性與永續性，透過各種先進的科技與品牌一貫的斯堪地那維亞美學，集 VOLVO 各面向精華於大成，更嚴格把關從開發以來的各環節，VOLVO 希望攜手車主們在每趟移動旅程中減少二氧化碳排放對環境的影響，駕駛的日常生活更方便、更輕鬆、更愉悅。