嘉裕新職裝社會新鮮人職場第一套西裝首選

畢業季到來，首屆九年級生即將邁入職場。Z世代社會新鮮人勇於挑戰未知、忠於做自己，對於職場服裝更有屬於自己的見解。在面試、入職聚會等正式場合，正裝是必備行頭，而對於新世代社會新鮮人而言，好穿、好活動、舒適自在等機能性設計，更是他們考量的首要條件。台灣西裝領導品牌Carnival嘉裕，2023年夏季全新打造的Carnival Generation新職裝系列，專為商務人士量身訂製，獨家版型特殊剪裁，修身俐落；具備吸濕排汗、抗UV雙重機能，在酷暑也能維持舒適從容。於上市期間特別提供成套NT$7,900親民的價格，讓社會新鮮人可輕易下手買到第一套屬於自己的高質感職場戰服。

這4位平常總是穿著休閒運動服的籃球員，首度穿起正式西裝，他們紛紛驚嘆：「西裝居然沒有想像中的束縛感，打破了過往正裝總是嚴肅且古板的認知！本來以為會綁手綁腳難以活動，結果發現剪裁雖然很合身，但卻不會覺得卡卡的不舒服，也沒有悶熱的感覺。外套一脫就能打起籃球，可跑可跳，活動度完全沒問題！雖然是正裝款式，但是非常好伸展，而且透氣性超棒，即使活動後也不會覺得濕熱。」

Carnival Generation新職裝的高度舒適，來自機能性與特殊格紋布料的運用，能吸濕排汗，快速的把水氣排除，保持乾燥舒適，且不會因為洗滌後而喪失效果；而其中素面藍色的布料材質，特別使用加強耐磨性與拉伸強度的彈性包繞紗，令西裝擁有自然的四面彈力；經高密度紡織而成的布料可抗UV，有效阻隔紫外線，對肌膚產生防護。

旗艦方案NT$9,900 （新職裝成套+襯衫+領帶） 。嘉裕西服／提供

新職裝系列包含黑、灰、藍等沉穩色彩，以嘉裕獨家剪裁工藝，打造出修身輪廓，運用雙釦設計展現年輕活力。菱形領片的平駁領款式，具多元搭配性，適合職場、日常休閒，甚至婚禮場合。為迎接畢業季的到來，嘉裕新職裝系列特別推出上市優惠價（限量200套）。

旗艦方案中的機能襯衫，專為台灣潮濕氣候打造，選用吸濕排汗的竹纖維、天絲TENCEL®、竹節棉混紡，能全天候保持清爽透氣，俐落合身收腰剪裁，單穿也有型，備有純白緹花、淺藍條紋等百搭色選。最能引人目光與注意力的領帶，為正裝造型不可或缺的配件，精選商務領帶，綻放細膩光澤，斜紋、緹花等多色樣式，搭配西服更顯個人品味。