營銷女戰士陳虹汝 新書熱銷排行第一名

網路上擁有近十萬粉絲關注的女力網紅CEO代表Lady Michelle蜜雪兒郡主，在現實生活中的身份，是岱瑪金誠總經理陳虹汝，也是一位網路營銷傳奇女戰士。她將人生前半場的經歷與營銷事業經驗，毫無保留紀錄在「營銷世界真有趣」新書中，5月22日於金石堂書局汀州店舉辦新書發表會，並在會中暢談她勇於接受挑戰的成敗經驗，以及投入網路電商、網紅經濟、房地產代銷的營銷經驗。「營銷世界真有趣」新書發表兩個禮拜，已衝進金石堂暢銷書排行榜，站上商業企管類第1名。

「熱情重義氣」、「積極充滿戰鬥力」是陳虹汝給朋友的第一印象，總是用全力以赴的真誠態度，面對各種學習挑戰以及任務目標，也讓陳虹汝廣結善緣，積累了深厚的人脈，得知陳虹汝出書，近40位來自產學界的重量級前輩及朋友主動為「營銷世界真有趣」寫序，例如秀得美總裁孫崇發、安候永續發展顧問黃正忠博士、「1919陪讀計畫」中華基督教教助協會副秘書長葉夙珺、穩懋董事長陳進財、馬在勤律師、寶島眼鏡董事長蔡國洲、旅英國際知名藝術家優席夫、華人世界書寫演講繪畫最多的知名作家陳艾妮、LadyOffice女孩辦公室創始人林霈媞、網紅酷炫等，都為陳虹汝的新作獻上祝福。

岱瑪金誠總經理陳虹汝將自己人生前半場的經歷與營銷事業經驗，毫無保留記錄在「營銷世界真有趣」新書中。圖／岱瑪金誠公司提供

陳虹汝從學生時期就展露銷售天份，帶領岱瑪金誠這支擁有近20年經營數位品牌整合行銷經驗的團隊，在傳統廣告公關專業領域不斷開拓出新的可能。陳虹汝分享自己之所以能成功，與家庭教育培養出來的個性及態度息息相關，她感念母親從小嚴厲的要求，讓她培養出努力不懈的個性，堪稱生命中第一個貴人。在「營銷世界真有趣」一書中，陳虹汝從家庭生活寫起，將足以影響事業轉折的「2碗麵」神奇遭遇、兼顧甲方及乙方的事業洗鍊、對網路營銷現在與未來的做法，甚至如何走過與丈夫共創事業巔峰之際，卻迎來丈夫罹癌過世打擊的心路歷程，都詳實記錄在書中。

陳虹汝表示「人生既長且短」，必須每分每秒都當最後一天過。「不要怕失敗，有機會就去嘗試」，直言自己有著不服輸又樂觀的個性，加上學生時代培養出來的運動員精神，讓陳虹汝擁有強大的抗壓性，目標設定永遠比計劃再多一點。

廣告營銷這個行業為陳虹汝帶來精彩豐富的挑戰與成就，但她認為，世上沒有一勞永逸的營銷方案，市場在變，營銷方式也得跟著變。而陳虹汝對於成功的銷售秘訣，也有不同於教科書的看法，「與人交流，一定要先有愛心」，陳虹汝表示，不是真心地用愛去交流，最後只會流於技術型的銷售；而她分析自己天生不怕被拒絕的銷售性格，發現是因為自己非常「愛分享」。陳虹汝說，當分享是銷售動力，就不怕被拒絕，若心裡想的是成交，就會有受挫的壓力。

自詡分析市場趨勢的眼光精準，在資訊爆炸的時代，陳虹汝嗅出網路電商、網紅經濟將是下一個無法阻擋的營銷趨勢，於是陳虹汝在網路世界化身Lady Michelle蜜雪兒郡主，在社群頻道上分享美好事物，成為一位擁有近十萬粉絲關注的女力網紅KOL，更在2020年發起MiiShare101未來網紅大賽，積極投入網路新人的孵育，將企業的想法與市場做連結，讓網紅能夠與客戶建立分銷分潤的緊密關係，創造網紅經濟，同時堅持每年一定要帶領岱瑪金誠團隊及MiiShare101網紅大賽的參賽者做公益，贊助支持「1919陪讀計畫」、「全阿美語河邊教室」教育公益計畫，從2017年至今，長年支持中華民國家庭照顧者關懷總會以及回饋高中母校、贊助偏鄉窮困小孩獎學金，並將百堂講演費用全數捐出。

在MiiShare101未來網紅大賽進行中，陳虹汝領頭示範驚人的帶貨銷售技巧，短短兩個月內，賣出十多套房產，營收破億，讓人目瞪口呆。後疫情時代，陳虹汝看中AI智慧綠能養生宅的住宅趨勢，房地產開發不僅成為岱瑪金誠的第4大部門，未來也將建構業務團隊，培養專業知識、取得專業證照，再搭配精準廣告的投遞，將傳統的人脈累積加上網路資料庫的整合，讓潛在客戶能快速理解AI智慧綠能養生宅的趨勢及價值，提供建設公司最有效率的代銷服務。

對陳虹汝來說，網路市場的營銷是進行式，房地產的開發營銷則是未來式。她笑說雖然以自己的年紀及輩分，好像還不到可以出書的地步，但走到最後大句點之前，每個小句點都是重要的章節，認為自己的故事經驗若能觸動一些人，引發些許共鳴及行動力，就已足矣，於是下決心將前半生的經歷整理出書，無私分享自己的理念與做法。「營銷世界真有趣」發表日當天，SYLSTAR喜光除了認購100本書，也同時捐贈全光譜專業護眼檯燈Ti-MAX鈦星白以及全光譜護眼檯燈NEO樂芙白兩組燈具給偏鄉小朋友使用；陳虹汝也決定，將5月22號發表日當天「營銷世界真有趣」一書的銷售總額，提撥10%捐給「1919陪讀計畫」，讓更多弱勢兒少有機會的到幫助，持續實現「分享、共好、共享」的理念。