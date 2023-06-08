奇美食品強攻海外市場 為現代飲食帶來全新想像

隨著人們生活型態的改變，以及食品研發、保存運送技術的日新月異，冷凍調理食品早已跳脫以往「別無選擇」的氛圍，搖身一變成為現代人餐桌上的新興寵兒。

臺灣冷凍調理食品領導品牌奇美食品，以「新飲食生活 The New Life Diet」為品牌主軸，懷抱全球市場，為飲食重新定義價值。除了品牌長期堅持的不添加防腐劑和味精，更從「light」輕的概念出發，持續開發成分潔淨單純、低磷鉀的機能食品，讓大眾能吃得輕盈、健康減負擔。

不僅如此，奇美食品亦關注環境友善議題，研發植物肉相關蔬食商品，更以AI技術精進生產效能，減少碳排放，並進行產品碳足跡認證，滿足消費者對經濟、健康、社會責任的多重需求。憑藉產品研發與食品安全上的積極突破，奇美食品成功創造國內外銷售佳績，亦屢屢獲得國際大獎肯定。

2023年是疫情正式結束的一年，許多海外業者都將再次來到臺灣參與年度盛會「台北國際食品展」，奇美食品也大展身手，由當家主廚精心設計多道料理，展現即食食品的豐富變化，讓參展的各國業者體驗更多的可能性，如近年來風頭上的蔬食肉包，現場也將創意大改造，以法式料理的感性設計出宛若珠寶精品的視覺享受，更提供多項明星熱銷商品免費試吃，最後一天還準備驚喜的展場限定組合，要讓民眾吃得開心、買得過癮。

奇美食品總經理宋宗龍表示，近年努力讓品牌發展角度更多元，跨界聯名成為長程目標，不僅陸續與各大知名手搖飲、餐廳合作開發明星商品，今年更積極取得迪士尼授權，重現風靡迪士尼迷的米奇刈包，適逢迪士尼百年慶典之際，結合旗下烘焙品牌C’est si bon幸福頌的品牌調性，推出一系列100周年限定禮盒，以精緻美味攻佔消費者的眼球及味蕾。

奇美食品迪士尼系列產品夢幻包裝，令消費者有新鮮感，銷售攀新高。圖/奇美食品提供

宋宗龍說，「時代在進步、食品也必須跟上流行的腳步，我們有對食品品質堅持的信念、穩固的研發生產基礎、還有堅強的行銷視野及銷售團隊，我們紮實堅定地往前邁進，將中華料理、台灣料理帶到世界各地」；目前奇美食品在全球銷售已超過40個國家，更計畫於海外設廠，積極賦予傳統食品更高的價值。

奇美食品以「新飲食生活The New Life Diet」為品牌概念，更以「創新美味，幸福滋味」為企業願景，從個人幸福擴大至對健康和環境的關懷，以實際行動回饋社會。投入技術研發植物肉相關產品，以「大豆蛋白」仿擬真肉，搭配天然蔬食食材製成多款經典風味的傳統美食，像是和風薑汁蔬食餃、植物肉烤餅等，獨特美味不僅入圍2022巴黎國際食品展(SIAL Innovation Selection 2022)創新獎，也分別得到2022及2023年比利時國際風味評鑑所(International Taste Institute)風味絕佳3星獎章。而奇美食品也與奇美醫院共同研發「親善飲食」，為腎臟病友、銀髮長者食回樂趣，其中「磷鉀友善西點」還獲得2022食創獎一星殊榮。

奇美食品「磷鉀友善點心」，因突破產業現況並超乎市場需求獲得食創獎。圖/奇美食品提供

2023台北國際食品展6月14日至17日於南港展覽館一館展出，奇美食品將展示多款美味創新料理，還有展場超值優惠與抽獎活動，攤位號：I0610，該公司歡迎各界蒞臨參觀指教。