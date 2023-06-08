新興手搖飲「七盞茶」成加盟主首選 3大關鍵優勢曝光

台灣手搖飲市場競爭激烈，新興品牌也不斷如雨後春筍冒出來，其中「七盞茶 Seventea」疫情時期加盟意願不減反增，門市穩定拓展，目前全台已擁有 50 家門市，這讓人不禁好奇是如何生存下來的？創辦人林鼎傑也透漏3 大關鍵優勢。

被網友喻為低調手搖飲「七盞茶」，在手搖市場中異軍突起，林鼎傑表示，面對手搖市場瞬息萬變的流行型態下，最基本也最重要的就是飲品，不論是廣告噱頭還是短暫跟風的新品都非長久之計。

一口好茶是所有飲料的基礎，為了與市場做出差異化，七盞茶採用2種不同茶葉混搭出獨特回甘順口的茶湯風味，恪守4小時最佳賞味時效，回歸茶飲單純的本質，同時使用新鮮果汁並與在地酪農合作研發各種特色飲品，及純手工製作白珍珠，提供最天然、最無負擔的手搖飲品。

堅持手工製作作白珍珠，天然不使用防腐劑，獨家調配茶香四溢，奠定茶湯基礎。圖／七盞茶提供

七盞茶秉持著「天然、新鮮、手作」品牌核心，林鼎傑認為有好的茶底才有好的飲品，堅信「口碑就是最好的行銷」，讓顧客親自感受品牌用心打造的精緻茶飲，不用廣告自然擁有一群鐵粉，品牌才能走得更穩更久遠。

2018年白手起家一步一腳印的紮實經營，在品牌成立兩年後才開放加盟，林鼎傑以自身創業經驗為例，明白創業時的無助與不安，因此七盞茶的後勤團隊支援系統完整，更提供一對一達240小時教育訓練，品牌更以六大核心為主，創辦人笑稱總部根本是「保姆級的後盾」，營運上更堅持「營業所得 0 抽成」，讓獲利完整回歸到加盟主身上。

店型設計是消費者認識品牌的第一印象，七盞茶以歐式現代風格崛起，在大眾市場中奪人目光。相較於坊間動輒200至300萬以上加盟金，七盞茶加盟金相當親民，186萬展店費用幾乎可以開業，在今年加盟展更加碼推出加盟優惠，自6月9日起至7月9日加盟成功即贈6萬6物料金，費用親民但從裏到外高質感的呈現，被加盟主譽為「最具 CP 值的投資項目」。

高質感裝潢，以素雅、清新、現代風格，打造品牌形象。圖／七盞茶提供

加盟型態不斷轉變，加盟主考量的也不再是高知名度，因選擇知名品牌要投入的成本對創業新手而言相對較高。因此現在越來越多人會選擇新興品牌作為創業的第一站。七盞茶擁有專業完整作業流程與教育訓練，品牌口碑不斷提升，獲得更多元的異業合作，並以「共好加盟」為理念。因對品牌的用心，也使加盟主開業1年內想開二店的意願提高，品牌特色鮮明，更吸引許多海外加盟主主動洽詢。未來七盞茶更致力於將好茶推廣至全球，讓台灣好茶在世界飄香。詳情可查詢：https://www.taiwan7tea.com.tw/contact-us