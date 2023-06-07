和勁企業衝刺重車分期業務 簽訂100億元永續聯貸案

台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)旗下重車分期子公司和勁企業股份有限公司，今天（6/7）與12家銀行團完成3年期100億永續連結聯貸案簽署，和勁企業為因應業務拓展資金需求，特委由兆豐銀行統籌主辦連結永續指數聯合授信案，由兆豐銀行代理董事長胡光華先生與和勁企業董事長劉源森先生共同主持簽約儀式。

此聯貸案在金融機構踴躍參與下，原欲籌組70億元之規模，最後以新臺幣100億元結案，超額認購143%。本檔聯貸案由兆豐銀行統籌主辦，並獲得元大商業銀行、華南商業銀行、臺灣中小企業銀行、台新國際商業銀行、台中商業銀行、合作金庫商業銀行、板信商業銀行、泰國盤谷銀行、高雄銀行、彰化商業銀行及臺灣土地銀行共12家金融機構支持，充分顯示金融同業對和勁企業營運策略目標及未來展望給予高度肯定。另外，該聯貸案亦將永續指標納入聯貸條件，可見和勁企業對於永續發展投入決心。

和勁企業專責大型商用貨車/客車分期付款業務及提供企業融資服務，於2021年12月成立，除了擁有和泰集團所代理的HINO&TOYOTA品牌強力後援以及專業的車商背景，亦對其他品牌用心經營，並深化各大通路合作，規劃多元企業金融產品，致力於為客戶提供全方位金融解決方案，幫助客戶實現商用車之購買及營運上之資金需求，近年來已成為眾多客戶心目中高指名度的第一品牌；於成立首年度亦獲得中華信評給予twA+/twA-1的肯定，長期評等展望為「穩定」，並於成立第一年貸放金額即達到123億，繳出亮眼好成績；今年起更積極佈局遊覽車客車通路，營運表現優異，1~5月貸放金額為去年同期比177.5%，並已開始獲利；隨著業績快速成長，營運所需資金也隨之增加，本次聯貸案之簽署將為其營運發展挹注強勁動能。