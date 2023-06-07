全新Audi Q7、Q8 Black Edition 限量進口

Audi Taiwan繼上月熱血導入全新Audi Sport性能車款-RS 6 Avant performance與RS 7 Sportback performance之後，再接再勵引進2023年式大型豪華休旅-Audi Q7以及運動跑旅Audi Q8，好消息是，新車均已正式到港。

除此之外，台灣奧迪同步亦宣布推出限量Audi Q7 55 TFSI quattro Black Edition與Audi Q8 55 TFSI quattro S line Black Edition，搭配個性鮮明黑色風格外觀套件、S line跑車套件與21吋鋁合金輪圈等多項升級，配備總價值高達30萬元。

23年式Audi Q7 55 TFSI quattro Black Edition與Q8 55 TFSI quattro Black Edition換上了專屬黑化外觀新裝，包含黑色後視鏡蓋、黑色水箱護罩、黑色前後保桿飾條、黑色窗框及黑色車頂架等多項配備，搭配專屬S line 廠徽與21吋鋁合金輪圈，讓整體氣勢張力更加鮮明霸氣。車室內裝以S line發光門檻踏板、黑色織布頂蓬、不鏽鋼踏板 、不鏽鋼尾門門檻護板 、 鋁合金髮絲紋內裝飾板、Valcona 鑽石紋真皮S 跑車座椅與真皮多功能方向盤附加熱功能等內裝套件升級營造運動化氣氛，展現更具跑格的豪華休旅魅力。此外，雙車款皆搭載V6 渦輪增壓引擎、48V 輕型複合動力系統及quattro智慧型恆時四輪傳動系統，提供充沛的駕馭動能，亦配有完整的主被動安全輔助系統。針對Q8 55 TFSI quattro S line Black Edition車型更新增跑車式氣壓懸吊系統，可透過Audi drive select 可程式車身動態系統中4種不同模式，進而調整車身行駛高度，將高乘坐舒適性和敏捷操控駕馭完美融合。