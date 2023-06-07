歡慶賽道王者SYM JET百座冠軍達成 SYM限量特推JET SL TCS百冠特仕版

自2015拿下首座冠軍，JET八年來征戰全國各級比賽，一直是速克達賽事的常勝軍。每代JET進化不斷提升，在動力、操控、科技上持續的突破自身極限，終於今年4月的首場TSR賽事成功寫下歷史，拿下第一百座冠軍獎盃！為了將這歷史性的一刻與車友們一同紀念，SYM特別邀請歷年來的冠軍車手齊聚一堂，舉辦了一場冠軍友誼賽，回顧初期披荊斬棘的奮鬥及後期稱霸賽道的榮耀，冠軍們都肯定JET SL是台能讓他們奪冠的好車。另為慶祝百冠成就達成，SYM以自家廠隊「Start Your Miles」的車體彩繪設計，特別推出『JET SL TCS百冠特仕版』，且是限量1,000台！

JET SL TCS百冠特仕版外觀加入了榮耀的冠軍徽飾與代表衝過終點的方格旗設計，與SYM廠隊相同的白紅黑車體配色及熱血沸騰的紅色輪框更顯競速精神，騎上JET SL TCS百冠特仕版，帥氣及熱血瞬間上身，讓你成為路上的霸氣焦點。

自2015拿下首座速克達賽事冠軍，經過八年征戰，JET終於在今年4月首場TSR賽事成功寫下歷史，拿下第一百座冠軍！ 圖／業者提供

另外，承襲JET SL的「J.P.T.賽事進化工程」包含大家熟悉的大馬力水冷引擎、集中重心且操控靈活的跑格短排氣管、同級最短軸距、45度的最大傾角及領先同級的260mm碟盤配備滿載，都是成就JET賽道王者的重要元素。隨著今年TCS改款上市所導入「雙電控安全系統」BOSCH ABS 10.3，更是能讓剎車距離較上一代減少13.7%，讓騎士從容的面對道路上的突發狀況；TCS循跡防滑系統，能隨時監測兩輪速度差，及時進行後輪輸出調整防止打滑現象發生，在雙電控安全系統的加持下，讓駕駛追求操駕樂趣時，依然能擁有冠軍級別的安全守護。

現在購買JET SL TCS車款即可享現折3,000元購車金回饋(直扣)和24期分期0利率，分期購車再享500萬安心險！而入主限量1,000台的百冠特仕版則再加送「百冠紀念安全帽」及「百冠王者紀念鋁牌」。