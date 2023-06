榮獲2023年德國紅點設計獎 新世代德製潮流掀背THE NEW OPEL ASTRA正式進口

OPEL總代理歐吉汽車今(6/7)日宣布正式引進新世代德製潮流掀背-THE NEW OPEL ASTRA,包含ELEGANCE都會版、GS潮流版、GS PREMIUM旗艦版,限量優惠價117.9萬元起。歐吉汽車董事長王騰漢表示:「全新 ASTRA 可說是 OPEL 品牌發展史上,極具關鍵性且重要的車款。為此,歐吉汽車特別與原廠爭取ASTRA 新世代潮流掀背,作為優先導入台灣市場車型之一,期望提供給台灣消費者更多元的選擇;同時藉由ASTRA新世代德國的潮流魅力,帶動全車系銷售再創佳績。除了推出符合消費者期待的產品之外,積極深耕台灣銷售版圖的腳步從未停止,四月份OPEL新北、台中、台南以及高雄的銷售暨服務旗艦點都已正式營運,位於台北市濱江街保養服務中心也將於本月展開營運,提供大台北地區的售後服務。2023年底前,預計將有台北內湖、桃園以及北台中銷售暨服務旗艦點開幕,2 年內全台至少達到 15 個據點,完善全台的通路佈建。」

THE NEW OPEL ASTRA外觀造型獨具運動跑格及肌理線條的車身,同時融入新世代 OPEL 車款共同的BOLD & PURE 大膽純粹設計語彙,憑藉著 OPEL 研發團隊精準的設計筆觸,為這部 OPEL 品牌的重量級作品,完美揉合了俐落洗鍊的絕美身形。從車頭看去,引擎蓋中心有著明顯的垂直摺痕,搭配 VIZOR 閃電風鏡以水平的方式呈現,讓 OPEL 閃電標誌完美的在兩條線相交之處,完整詮釋新世代OPEL COMPASS羅盤設計元素。放眼至車身A柱,立體車頂輪廓線條向下收尾至 C 柱後的擾流尾翼,營造出相當動感的跑格面貌;而延展的3D立體車側腰線,融入輪拱弧線,並搭配18 吋鑽石切割鋁圈,結合車門下方內嵌的銳利折線,讓全新ASTRA 擁有多層次的視覺張力;車尾部分,中央的閃電標誌垂直對齊尾翼上方第三煞車燈,同時尾燈也以水平方式對稱, OPEL COMPASS 品牌羅盤設計元素運用的淋漓盡致;環視整體新車外觀設計,原廠設計團隊巧妙運用新世代造車技術,將時尚、科技、運動和都會質感融入全新 ASTRA 當中,完美詮釋OPEL都會跑格卻不失優雅的性格。

首次搭載 PURE PANEL PRO 高階整合式數位儀表

拜全新第三代 EMP2 模組化底盤所賜,THE NEW OPEL ASTRA 車室座艙空間展現原廠工程智慧結晶,從開發之初就融入 OPEL DNA。全新世代 ASTRA 車長 4,374MM、車寬1,860MM,相較於上一代車型增加 4MM,軸距增加了 13MM,達到 2,675MM,無論前座或是後座,皆有舒適的乘坐感受和空間;駕駛座椅更是採用符合AGR德國脊背健康協會認證的 6向主動式座椅,讓駕馭乘坐更輕鬆舒適。而在座艙機能部分,ASTRA 後座椅背採用 60 / 40分離傾倒設計,在全傾倒模式下,行李廂空間可一舉擴充至1,339公升,車主可依照不同的用車需求輕鬆調整,無論是日常都會行駛或出外遊玩,皆能輕鬆享受愜意的行車生活。

進入室內車艙,ASTRA 具備以人為本的駕駛導向座艙設計,搭配 DETOX 極簡直覺減壓座艙與PURE PANEL PRO 高階整合式數位儀表,包含 10 吋HD 高解析度數位儀表,並提供全中文化顯示,能夠自訂 5 組駕駛所需資訊,輕鬆切換不費力;而駕駛右側的多媒體娛樂系統亦搭載 10 吋 HD 高解析多媒體觸控資訊螢幕呈現,採用 HMI 智慧人性化界面,使用上有如智慧型手機操作般直覺好上手,創新的操作邏輯搭配全新設計的功能選單,讓駕駛者充分感受到最新高科技所帶來的強力震撼,結合 APP-CONNECT多媒體功能 (包含無線 Apple Carplay與無線Android Auto) ,提供駕駛者精準的行車資訊和控制便利性。

全新 ASTRA 首次搭載 INTELLI-AIR 空氣淨化系統,將空氣、微粒過濾器和 PM2.5 空氣質量監測系統相結合,當車外空氣品質不佳時,空氣質量傳感器 (AQS) 會關閉通風口,使污染物無法進入車內;如果車內空氣品質不佳或偵測到灰塵過多時,空氣質量傳感器則會把通風口打開,為乘客提供更新鮮的空氣,有效隔絕空氣中的塵埃與過敏源;車主可以透過 10 吋多媒體觸控資訊螢幕看到空氣品質狀況,會以表情符號加上顏色顯示當下的空氣品質狀況(以國際空氣質量指數標準作為表情變化設定依據 )。而在提升隔音表現方面,ASTRA重視的車室內靜肅性,車身前後檔、雙前座玻璃皆採用高規格雙層玻璃與抗噪隔音工程,創造出超越同級車款的車室寧靜度;不僅如此,車室座艙更配備了多彩車室氣氛燈,多達 8 種色彩設定選擇,讓車主可自行調整車艙氛圍,盡情享受愉悅駕駛體驗。

THE NEW OPEL ASTRA 採用全新第三代 EMP2模組化底盤配置,並搭載全新1.2 PURE TECH 汽油渦輪增壓引擎,此引擎連續4年獲得INTERNATIONAL ENGINE OF THE YEAR 國際引擎大獎,搭配8速手自排變速箱,最大馬力 130 匹、最大扭力23.5 公斤米;同時拜輕量化車體技術的應用及卓越的引擎效能所賜,展現出優異的燃油效率和車身動態表現,透過動態模式切換ECO / NORMAL / SPORT三種模式,即可獲得不同的動態體驗。全新EMP2模組化底盤較上一代平台減輕70公斤,採用高剛性、鋁合金與複合式材質,達到高抗扭和高剛性,整體剛性增加 14%,給予最舒適的行路及動態駕馭樂趣時,也大幅提升車輛安全性;其生產過程 CO2 排放減少 22%,從製造過程中實現 OPEL 品牌碳中和目標。

THE NEW OPEL ASTRA以前衛創新的科技實力和頂尖德國造車工藝,打造極致運動化的時尚潮流掀背。 圖/業者提供

安全配備方面,除了基本6 SRS安全輔助氣囊、ESP行車動態穩定系統等主/被動安全系統外,新世代 ASTRA 採用最新的OPEL INTELLI-DRIVE SYSTEMS進階智慧駕馭輔助系統,採用德國 VALEO 多功能前鏡頭和德國BOSCH ARTIV 高感知雷達模組,經由新世代 NEA (NEW ELECTRICAL ARCHITECTURE) 車輛電控系統的整合下,能讓車輛資訊傳遞更加精準且迅速。全新 ASTRA 完備全方位駕駛輔助系統包括ACC 全速域主動式固定車距定速巡航系統、AEB緊急自動煞停輔助、LPA車道置中輔助、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助、ETSR交通號誌辨識、ICB二次碰撞預防輔助、RCTA後方車流警示、DDA駕駛疲勞警示、BSA 盲點偵測警示、LCA智慧變換車道輔助和HSA 斜坡起步輔助等;而 GS以上車型更搭載INTELLI-VISION 環景影像輔助系統,由 4 顆 HD 高畫質鏡頭成像,提供能清晰且安全的停車輔助。全新世代 ASTRA 搭載頂尖照明科技,ELEGANCE都會版搭配INTELLILUX LED頭尾燈組,完美呈現動感的活力視覺,GS以上車型標配 INTELLILUX LED PIXEL LIGHT矩陣式頭燈,採用 168 個 LED 獨立照明模組,提供城鎮、鄉間、轉彎、彎道、駐車、高速道路、不良氣候和防眩遠光燈照明等 8 種獨立智能照明模式,可根據駕駛情況和周圍環境自動調整照射光束與角度,在不產生眩光的情況下提供最佳的前方照明。而城鎮行駛時,大約 50 KM/H 的速度以內會自動啟動,照射光束為寬廣形狀,以避免對向來車遭受眩光,轉彎時,會依據行駛方向額外觸發特定 LED,以改善照明;於郊區行駛時,超過 50 KM/h速度下會自動啟動,調整目前車道和路邊的照明範圍,使對向和前方車輛不會遭受眩光干擾;在高速路段時,超過105 KM/H 的速度下會自動啟動,如果沒有對向來車,車輛側邊的可見視角將會增加,跟隨前方車輛或超車時,可減輕這些車輛所遭受的眩光。

歐吉汽車特別針對全新世代 ASTRA 推出 GS 車型,配有 OPEL GS 專屬個性與運動風格套件,包含品牌標誌以及ASTRA 車型銘牌、17吋個性燻黑鋁圈、前後保桿、車側下護板、車頂與尾翼等黑化處理,GS PREMIUM 則搭配 18 吋鑽石切削鋁圈;車室內部搭配墨黑皮革與複合編織材質人體工學座椅、鋁合金踏板和墨黑風格座艙,GS PREMIUM 旗艦版則搭配ALCANTARA麂皮和皮革材質打造專屬座椅,並配置六向電動調整記憶座椅,展現出迷人且強烈的運動風格,馳騁街頭之餘,更能吸引眾人目光。

搭配THE NEW OPEL ASTRA上市,歐吉汽車特別推出限量優惠方案及本月上市特別優惠: