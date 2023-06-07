HOLA鍋具全面降價 讓你輕鬆在家自煮無負擔

HOLA深信「餐桌上的美食，擁有串連家庭的魔力」，宣布全面調降鍋具八系列61支品項售價平均達25%，讓高品質鍋具價格更平易近人，家家均能享受自煮的益處，詳細價格可洽門市或官方旗艦館（https://reurl.cc/qLdqoR ）。

台灣居家品牌HOLA為台灣多元飲食習慣開發專屬鍋具，品牌鍋具全面通過SGS檢驗等測試。本次包含316複合不鏽鋼鍋系列、蘿莎銅鍋系列、史東不沾鍋系列、輕量不沾鍋系列、陶瓷塗層鍋系列、炙鐵鍋系列、琺瑯鍋系列及義大利Flonal不沾鍋系列等八大品牌鍋具全面調降售價，滿足新手與烹飪好手的多樣需求。

史東不沾鍋系列，高CP值新手首選

小資族必備國民鍋具—Stone史東不沾鍋系列本次調幅最高達46%，使用美國Whitford不沾耐用塗層，不含PFOA/PFOS，可以極少油健康烹飪，且通過 600顆煎蛋不沾測試，歐姆蛋、鬆餅等早餐輕鬆搞定，煎魚也不失誤！

陶瓷塗層鍋系列，卸除可拆式把手能將鍋具堆疊收納，幫助廚房省下更多空間。圖／HOLA提供

陶瓷塗層鍋系列，都會小家庭收納首選

開放式廚房不只強調廚具的高功能性，更講究廚具「顏值」。可拆式陶瓷塗層鍋具組（系列最高調降40%）外型線條流暢簡約，色彩活潑，卸除可拆式把手能讓鍋具堆疊收納，為廚房省下更多空間，是都會小家庭的鍋具首選。

蘿莎鍋具系列種類一應具全，並提供不同尺寸選擇，可滿足各種家庭型態。圖／HOLA提供

蘿莎捶紋鍋具系列，美型鍋具直接端上桌

蘿莎捶紋鍋具系列（系列最高調降40%），外層採揰紋設計，外型高顏質。外鍋身99%純度的銅，導熱快速且受熱均勻，能保留食材原味並縮短料理時間！內鍋316不鏽鋼醫療等級材質，通過SGS安全檢測，耐酸鹼及高溫，料理更安心。

Flonal Dura不沾鍋藍星系列，義大利領導品牌輕量萬用

眾多餐廳愛用的義大利Flonal Dura不沾鍋藍星系列（系列最高調降25%），最適合喜愛無油健康飲食的現代人。使用冷鍛工藝製造，內鍋採德國創新科技塗層，通過SGS檢測不含PFOA/PFOS，且手柄使用無鉚釘焊接技術，不易藏汙納垢，好煮又安心。