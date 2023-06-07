2023台北國際食品展 元家企業送好康

元家有鮮，生活更有味，全球水產盡在元家

於2023年台北國際食品展06/14-06/17期間，元家企業(南港展覽館1館I區 攤位號碼 I0130)，將提供美味試吃：藍鑽蝦水餃、藍鑽蝦排、美味的調理品及泡泡冰。現場展出明星商品：藍鑽蝦、藍鑽蝦仁、元家x北海道漁連北光聯名日本干貝、鮭魚切片、扁鱈切片、顏師傅龍蝦風味沙拉等。展出新品：藍鑽蝦水餃、藍鑽蝦排、鮪魚抹醬、燻鮭抹醬、魚子抹醬、泡泡冰等。 此外，元家企業把夾娃娃機帶到食品展去了！有這麼好康，是百發百中的夾夾樂，免費送帝王蟹！還有送您購物金，每日限量送元家揹袋以及神祕好禮，送完為止。

台灣冷凍水產進口龍頭元家企業

元家企業創立55年，擁有全球採購能力，提供最合理的採購價格，隨時下單，隨地配送，產品供應台灣各大量販超市系統、大型餐飲系統、連鎖超商，並提供電商元家宅鮮配平台，讓消費者家裡餐桌上都有元家的水產品。價量優勢提供優惠的成本價給需要水產品的老闆們。自有專業冷凍物流與倉儲管理中心，能配合客戶全省配送，全程低溫運輸，快速送達。

元家食安看的見，客戶心中No.1品牌

「台灣餐桌上的扁鱈兩片就有一片來自元家！」「元家賣自己都敢吃的海鮮！」看得出消費者放心吃元家的海鮮。元家品保團隊嚴格控管品保流程，依食品安全計畫通過第三方檢驗證明。還有領先業界的大型專業冷凍倉庫、24hr監控、全年溫度低於-20℃、應用LMS物流管理系統做批號管理、全程冷鏈運輸，以及FEFO效期管理系統。導入企業資源管理系統Oracle E-Business Suite，建立食品追溯追蹤系統與完整記載產銷紀錄，元家領先同業實行「非登不可」、「非追不可」、以及「開立電子發票」等，讓每件水產品都有身份證。元家水產品的包裝上，清楚標示產品資訊及通過安全檢驗的認證標誌，也獲得ISO22000、HACCP、HALAL(清真食品驗證)，歐盟及美國食藥局等國際認證。

暨明星商品藍鑽蝦後，強力推出藍鑽蝦仁、藍鑽蝦水餃、藍鑽蝦排

蝦中極品的『藍鑽蝦』為沙烏地阿拉伯國王許可，為中東各國皇室的御用食材。養殖在全世界鹽度最高的紅海海域(鹽度達4.1%)，造就藍鑽蝦肉質鮮甜無腥味、口感Q彈，甜度更優於明蝦！品質全球第一，不僅通過BAP「國際最佳水產養殖規範驗證」，還獲得稀有的四星等級，從飼料廠、孵化廠、養殖場、以及加工廠，整個供應鏈的生產全都符合國際高標準(FSSC22000/HACCP/ISO9001/ISO14001/沙烏地阿拉伯健康認證)，擁有完整的產銷履歷證明。

元家推出藍鑽蝦蝦仁，料理方便，純手工剝殼、挑腸泥，精美小盒包裝，真空保鮮，取用衛生。食品展現場也有提供藍鑽蝦水餃、藍鑽蝦排的試吃，成為熱門團購商品的「藍鑽蝦水餃」，將藍鑽蝦仁整尾入餡，採用台灣安心溫體豬、台灣鮮脆高麗菜，鮮甜紮實飽滿，相當好吃。藍鑽蝦排是忙碌媽媽們的好料理，用氣炸鍋即可烹飪，外酥內多汁，快速美味上菜。

元家新興商品隆重登場

營養、衛生、美味的燻鮭抹醬榮獲「國際風味評鑑一星獎章」，吃得到實在的海鮮食材，是製作早餐、下午茶、點心，方便料理的好幫手！除了燻鮭抹醬，還有鮪魚抹醬、魚子抹醬，提供消費者多元選擇。

元家也有好吃的泡泡冰，與66年歷史基隆知名冰品合作，秉持三代相傳的職人精神，堅持傳統口味，使用花生、雞蛋、牛奶、百香果、芒果、草莓等天然在地食材，均在ISO22000 / HACCP國際認證的工廠生產。

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