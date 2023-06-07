Ocard助力餐飲業者迎接疫後復甦商機

餐飲行銷年會登場 揭掌握社群流量、導入科技工具成品牌突圍關鍵

台灣餐飲業迎來疫後強勁復甦，擁有逾七成餐飲客戶的顧客經營科技品牌 Ocard(6/ 7)攜手橫跨餐飲、行銷、人力資源領域的業界領袖與專家，舉辦第五屆「台灣餐飲業數位行銷年會」，深入探究面對人潮回流、消費者行為改變新局面的應對方式。同時，Ocard 更首度揭示店家可透過掌握「最新行銷脈動」、「多通路布局」、「危機即轉機」的三大商機，乘勢再創營收佳績，現場吸引近 400 位餐飲相關人員報名。

Ocard 創辦人暨執行長陳逸生表示：「Ocard 已協助近 5,000 間店家投入顧客關係經營，今年首度接下『台灣餐飲業數位行銷年會』主辦單位的重責，盼以多年累積的產業經驗結合逾 10 位專家的深入洞察，從『行銷新脈動』、『通路新思維』、『危機即轉機』三大商機著手，助力品牌擁抱多角化商機，迎向疫後餐飲新高峰。」

曾協助王品打造眾多優質品牌的亞太行銷數位轉型聯盟（AMT）創會會長高端訓在年會一開始便點出餐飲業面臨品牌創新的 10 大課題，他認為：「餐飲品牌若想達到永續成功，就必須掌握『品牌、會員、ESG、數位』的四大要素，如同穩固桌子的四隻腳，缺一不可。」

行銷新脈動：整合公關行銷、掌握體驗為王，助力提升品牌聲量

據經濟部統計處最新調查數據，4 月餐飲業營業額達 815 億元，年增 31.4%，累計前 4 月營業額更創下歷年同期新高，足見內需市場正逐步回溫。在人潮報復性回流的大環境下，餐飲品牌如何運用網路聲量、會員行銷、社群經營等行銷方式在獲客、留客間穿梭自如，便成為品牌受消費者青睞的關鍵。

先勢博報堂集團董事總經理廖舒雁指出：「在聲量為王的時代中，更應該要了解媒體、善用媒體，用公關思維煮一道好吃的美食新聞，讓『看得見的美味』為品牌創造影響力的乘數效果。」四年內成功獲得超過七百萬紛絲關注的 PopDaily 波波黛莉的異想世界執行長黃晨皓進一步分析，隨著消費者逐漸能分辨社群平台上網紅分享內容的真實性，店家應轉變思考模式，專注於提升用戶體驗，而非僅依賴網紅行銷提升知名度。

通路新思維：OMO 虛實模糊化打造一致體驗，布局海外加速品牌成長

疫情導致消費者行為改變，顧客開始重視品牌價值，並期待與品牌多通路接觸時能獲得更良好、一致的服務體驗，可從線上融合線下（OMO）的方式進行實際操作。COMHERE 創辦人邱永龍分享，「處在低利時代，應精通 OMO 的應用，以最低成本去實現最大的效益，才能取得致勝的優勢。」換句話說，即是透過整合線上線下通路資源的方式提升來店客流量。

疫情解封後，全球餐飲也迎來新的生機，根據 Zion Market 調查，亞洲餐飲市場規模將從 2020 年的 1,395 億美元，增長至少 7.2% 至 2028 年的 2,310 億美元。在此浪潮下，人氣手搖飲品牌「不要對我尖叫」主理人王柏升分享，藉由持續鋪墊品牌聲量、多角化經營等策略，順利挺過改變消費者行為的疫情時代，迅速擴展香港、星馬、菲、美加以及法國等海外市場，擄獲全球消費者的心。

Ocard 創辦人暨執行長陳逸生表示，今年擔下主辦單位的重責，盼以多年累積的產業經驗、結合專家洞察，助力品牌迎向疫後餐飲新高峰。圖/主辦單位提供

危機即轉機：導入數位科技工具迎戰餐飲缺工、物價上漲難題

面對瞬息萬變的餐飲環境，餐飲年會上也安排 Ocard 創辦人暨執行長陳逸生、肚肚執行長孫和翊、beBit TECH 行銷長周峯玉、12CM Taiwan 執行長陳衍彰、FunNow 共同創辦人張家甄，透過深度論壇分享專業知識、交流行銷實戰經驗，協助餐飲產業轉型升級，再創高峰。

面對人力短缺、物價上漲、市場競爭者眾等難題，104 人力銀行策略長吳麗雪分析，根據 104 資料顯示，2023 年缺工第一名的產業就是住宿餐飲服務業，平均每位求職者就有 8 個工作機會可以挑選。對此業者應先練就招聘多元人才的基本功，擁抱青銀世代的生力軍，並強化自身雇主品牌力，才能共創新復甦的榮景。

隨餐飲業復甦腳步加快，除了擁抱多角化商機，開創新的行銷方式與多元通路外，也應思考數位轉型後的下一步，該如何使用數據審視行銷成效。根據 Ocard 資料庫顯示，2022 年已有近 2,000 間新進店家投入數位轉型與顧客經營，顯示店家已逐步重視會員消費數據的應用，陳逸生也提到 Ocard 將導入 AI 技術，協助品牌彙整數據並協助優化行銷策略、進行自動化行銷的服務，成為品牌轉型路上的最佳後盾。