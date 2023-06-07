台灣聯合國協進會20週年全新品牌識別新亮相

由全國十大經理人洪嘉駿策劃，攜手水越設計操刀設計。

台灣聯合國協進會(TAIUNA)成立於2003年，是台灣歷史最悠久以台灣名義加入聯合國的民間組織。成立20年之際推出全新品牌識別，以「The Missing Piece」為設計主軸，主張台灣不該是世界遺落的一片拼圖。全新品牌形象識別是由國立清華大學經濟系老師暨台灣聯合國協進會副理事長洪嘉駿帶領TAIUNA品牌再造小組策畫，攜手長期投入社會及城市改造的水越設計操刀共同打造，將台灣人民的心聲帶到世界，向國際社會表達台灣要加入聯合國與世界衛生組織的訴求。

作為全台灣最大的「入聯」民團品牌，識別翻新對於形象塑造而言可說是一件大事。台灣聯合國協進會副理事長洪嘉駿對此表示：「此次識別重整的目的，希望更精準的定義TAIUNA的品牌，藉由形象識別提升接觸更多不同的族群，為此我們創造了一個富有時代意義與全新品牌識別。」全新設計的品牌識別與嶄新的口號標語，旨在向全世界傳遞，台灣聯合國協進會將更加致力深耕於「以台灣名義加入聯合國」、以和平為本的核心價值與與時俱進的創新及台灣熱情，面向不同年齡層的世代，期許透過全新的品牌設計視覺意象，串連出跨域性、打動人心、引發世界共鳴的影響力。

洪嘉駿表示，此次特別在TAIUNA成立20周年之際，公布全新識別LOGO。新版品牌識別以拼圖形狀為概念，以象徵和平的和平鴿，銜著不同意義的符號翱翔世界銜著不同意義的符號翱翔世界，飛入國際。色彩計畫中取色自台灣土地與台灣特有種-台灣藍鵲，多層次的綠以及藍紫色的鳥羽和局部的鮮豔提色搭配，讓品牌商標在和諧的色彩層次中也帶有鮮明與活力。多元的色彩應用與符號搭配，也象徵台灣的豐富與多元。

透過全新品牌再造順勢推出最新品牌口號「The Missing Piece」，展現更鮮明、更洋溢活力的年輕氣息。圖／台灣聯合國協進會提供

過去，台灣聯合國協進在世界各地推動「入聯」，在每個國家不同市場便會呈現完全不同的視覺樣貌與標語，同是提升台灣能見度但包括品牌名、logo皆有不同的詮釋，然而藉由此次的品牌重塑，TAIUNA整合一套靈活且合宜的「全球設計系統」，透過多元色彩應用和輔助圖形傳達「國際與世界」、「台灣」、「引領向上」和「明亮的未來」等訊息，有效地定義台灣聯合國協進會的品牌定位，以便在世界各國推廣，並與全世界的地球公民建立一致性的聯繫。

洪嘉駿指出以「台灣加入聯合國」口號打響知名度的品牌Slogan標語，多年來深植人心，這次透過全新品牌再造順勢推出最新品牌口號「The Missing Piece」，展現更鮮明、更洋溢活力的年輕氣息，藉此宣告全面啟動此世代推動台灣入聯的戰略佈局，期待透過TAIUNA與所有人力量向世界發聲，讓世界再次看見台灣，補足這塊遺落的拼圖。

除了視覺的整體性之外，為因應數位生活的變遷，新的識別要能夠更靈活地於行動裝置、數位互動平台、社媒體中展現，且能提供「一致性」的感受。品牌新識別的再簡化，也是因應數位生活所需讓所有地球公民在各種不同的接觸節點，都能獲得清晰地感受台灣聯合國協進會品牌想要傳遞的訊息。

此次所設計的商標，多元色彩應用，在使用情境上與設計理念也更加貼合。圖／台灣聯合國協進會提供

國立清華大學經濟系老師洪嘉駿，曾榮獲2009台北市政府藝術家的洪嘉駿老師，2012創立MAZKOT廣告公司，2013獲選全國十大潛力經理人，同年MAZKOT公司也獲得全國十大潛力企業的殊榮，2019年受邀擔任新北市立黃金博物館館長，也是新北博物館史上最年輕的館長，任內積極推動翻轉博物館品牌再造計畫，並重新定位黃金博物館的新形象。2022年出任台灣聯合國協進會副理事長，期待以國際品牌行銷經驗，對全世界的公民分享台灣的美，提升台灣的國際地位，讓台灣不要成為世界遺落的一片拼圖。