大葉高島屋年中慶登場！重溫大正浪漫復古摩登

大葉高島屋百貨自6月8日至7月3日舉行年中慶，以〔美好的•華麗年代〕為主題，於館內陳列日本大正時期最具代表性藝術家「竹久夢二」的復刻版美人畫作展，重現百年前大正浪漫的黃金歲月，感受「和洋折衷」的復古摩登，指定波段消費達定額即可兌換「夢二款」限量來店禮；APP會員消費滿定額送點數，最高回饋20倍，扣抵點數還可獲得不同口味的月桂冠精選佳釀；消費累積每滿千元且集點，就有機會抽中〔台灣虎航〕來回機票，送你到日本岡山造訪藝文巨擘「夢二的故鄉」一探究竟。

大葉高島屋繼5樓全新樓層與12樓改裝新進駐的POYA Beauty、大創、生活工場、玩具反斗城，以及牛角Buffet北部首店等新櫃，開出亮眼好成績，6月趁勝追擊，日本第一涮涮鍋專門店「温野菜」於6月9日開幕，香港50年茶餐廳名店「糖朝」、米其林餐盤推薦的北投酒家菜「興蓬萊」台菜海鮮餐廳預告同月底登場。同時，至6月14日於5樓DOZO Market舉行夏季流行女裝特賣會，6月16日至29日台灣物產博覽會，祭出買一送一、最低2折起優惠。大葉高島屋表示，看好強勢新櫃與樓面改裝帶來的新氣象，預估較去年成長至少5成。

日本第一涮涮鍋專門店「温野菜」於6月9日開幕，香港50年茶餐廳名店「糖朝」、米其林餐盤推薦的北投酒家菜「興蓬萊」台菜海鮮餐廳預告同月底登場。圖／大葉高島屋

大葉高島屋滿額送竹久夢二限量來店禮、滿千抽日本岡山來回機票

才華洋溢的竹久夢二，被譽為20世紀初期日本商業設計先驅，曾為180 多種雜誌繪製了2,200多幅插圖與出版品設計花紋圖騰等，他的作品影響後代甚鉅，就算沒聽過名字，看到設計也會感覺似曾相識。大葉高島屋本次來店禮特別選用夢二著名的椿花、銀杏、蔓草等紋樣設計，搭配實用的生活小物，如，小提袋、口金包、野餐墊、野餐籃，活動期間各波段單筆滿1,200元起，即可獲得乙個，讓日常生活充滿夢二式的浪漫風格。

大葉高島屋年中慶指定波段消費達定額，即可兌換「竹久夢二」限量來店禮。圖／大葉高島屋提供

日本大正年間(1912年~1926年)正積極引入歐洲文化，與日本傳統文化產生碰撞結合，形成獨特的「和洋折衷」風格，並體現在音樂、繪畫、建築、飲食等各大領域，同時期著名文豪「夏目漱石」為此創造了「大正浪漫」一詞，簡單幾字為這個欣欣向榮的年代下了有力且極為貼切的註解。

像是日本最早針對擁有高消費力貴婦所出版的高級女性雜誌《婦人グラフFujin Graf》，竹久夢二就曾多次操刀繪製封面，其中1926年(大正15年)雜誌封面作品《Mai》，更是將大正時代摩登女性的模樣與個性展現淋漓盡致，替當時的社會背景以及流行文化留下了具體的脈絡。

竹久夢二的魅力橫跨了日本明治、大正、昭和三世代，獨樹一格的夢二式美人畫風經典復刻作品，分別在大葉高島屋百貨館內中央電梯一樓兩側，以及各樓層前的主題陳列，包含《女十題》、《遠山に寄す》、《涼しき装い》、《夢二の絵葉書，恋愛の結論》、《舞姫》，還有《Mai》等25幅精選作品，並邀請台灣本土第一本竹久夢二主題專書作者「王文萱」老師擔任策展顧問，展期至7月3日止，讓您不用出國，就能近距離欣賞與收藏大師的藝術丰采。