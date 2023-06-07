旅法薩克斯風演奏家陳谷榕6/25將舉辦首張個人專輯《我想你》同名音樂會

旅法薩克斯風演奏家 陳谷榕 目前為YAMAHA合作音樂家、Sax Radio Ensemble(薩克斯風電台室內樂團)團長、北高雄社區大學講師及多所各級學校薩克斯風老師。首張個人專輯《我想你》同名專輯音樂會將在06/25下午三點於衛武營國家藝術文化中心 表演廳演出，發表自己留學法國的親身故事所創作的作品《我想你》與《愛的旅程》。

專輯除了自己作品外，也委託了國人作曲家 黃乾育 教授、黃懷哲 老師、長笛家 鄭宇泰 為薩克斯風創作了原創作品，另外也收錄了許多經典改編作品，更由鋼琴演奏家 曾晧娪、錄音師 黃彥霖 精心製作、錄製，整張專輯曲風多元豐富。在衛武營國家藝術文化中心現場音樂會中，也邀請了留學法國的低音提琴演奏家 謝怡怜 及擊樂演奏家 何春頤 老師，讓現場音樂會有別於專輯器樂編制，在聆聽上更有不同的享受。

專輯中《我想你》是一首原創的故事音樂作品，旨在傳達對所愛之人最深切的思念。 歌曲描述了作曲者在留學旅途中未能與親愛的家人好好道別的故事。旋律靈感來自於作曲者在法國第一年求學的故事，描敘在巴黎乘著地鐵返回宿舍途中，接到親人遠從台灣打來的遠洋電話，在電話另一頭傳來奶奶離世的遺憾消息，以及求學回國後這些年來藏在心裹的思念所寫下的，爾後再委託 黃乾育 教授編曲及附加創作。希望透過音樂傳達思念，讓自己勇敢的去面對過往的遺憾。透過這首《我想你》願我們把握當下並珍惜、愛護身邊的家人和朋友們。

音樂會時間、地點：

2023年06月25日 （日）下午15:00

衛武營國家藝術文化中心 表演廳

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