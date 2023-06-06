風間餐飲調薪徵才 年底增重慶火鍋、麵食雙品牌

疫情解封，餐飲消費市場熱絡，而被譽為燒肉及火鍋的一級戰區的台中又將有全新品牌加入戰局；風間餐飲集團預計在今年年底推出重慶火鍋「緋花」與麵食「麵宗辣子」雙品牌。以多品類做為未來佈局策略，規劃不同價格帶與商業模式搶攻餐飲市場占有率。

風間餐飲集團董事長陳冠名表示：「重慶火鍋強調用牛油炒底料。鍋底呈現重油、椒麻、香辣，吃起來味道渾厚滋醇，有別於台式麻辣鍋的口味，這幾年來在台灣漸漸形成一波主流，越來越多的消費者能夠接受川渝特色火鍋。我們特別派遣團隊遠赴重慶取經，也把在地日常麵食小吃，原汁原味帶回台灣，期望能帶給顧客最道地口味，重現當地的飲食文化精隨。」

「燒肉風間」展店計劃預計今年Q4拓點福科三店。圖／業者提供

明年將邁向10週年里程碑的風間餐飲集團，近幾年積極探索新品牌版圖，除鞏固既有市場優勢，多品牌的擴張計畫顯示出集團對未來發展的決心。總經理吳信彥提到：「風間餐飲集團於2020年推出「醴本韓國正統燒肉」，2021年推出「訪FOND韓國傳統豆腐鍋」，目前台中、竹北共有四間店。接下來除了兩個全新品牌面世之外；為了給顧客更好的用餐體驗，燒肉風間已屆10年的公益本店，預計也會在今年重新整修再出發。二店的台中老虎城店於2021年開幕；福科三店也即將在今年Q4與大家見面。」

風間餐飲集團以多品牌的經營外也提供極具市場競爭力的薪資條件招募人才，「燒肉風間」與「醴本韓國正統燒肉」內外場正職社員喊出無經驗可，開出起薪新台幣41,000元，加上獎金，對社會新鮮人相當具有吸引力和未來性。