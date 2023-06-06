樂天旅遊深化在台服務 日本線上訂房服務登場

提供日本在地豐富房源的住宿預訂平台 預訂享最高四折優惠

樂天集團旗下獲全球17億會員信賴的日本線上訂房領導品牌之一的樂天旅遊，今（6）日在台宣布啟動日本線上訂房服務。擁有高達9000家以上豐富房源，從星級飯店、商務旅館、渡假村、豪華露營到日式旅館等多樣在地選擇一應俱全。因應邁入暑假也正逢旅遊旺季，樂天旅遊瞄準旅遊解禁後出國民眾，祭出首波SUPER SALE好康優惠，線上預訂最低祭四折，感受日式獨特暖心服務，讓遊日族享有日本高品質的超值體驗。

日本每年夏季出國人潮平均超過60萬人次，榮獲國人首選度假地點

根據台灣觀光局統計報告指出，過去十年每逢夏季是國人出國度假高峰，平均超過60萬人次。其中，日本又以第一名之姿榮登台灣人出國首選。夏季是家庭旅遊出國高峰，隨著近幾年訂房平台如雨後春筍般冒出，為了滿足旅客多元化需求的選擇與價位，樂天旅遊能協助旅客快速配對心儀的住宿環境。

近年來，緊湊的踩點行程已不再為民眾所推崇，相較於「趕場式」的行程，越來越多旅客開始注重舒適放鬆的「慢旅行」，悠閒自在享受深度且高品質的旅遊行程，感受異國日常的氛圍。在樂天旅遊，旅客可以輕鬆且快速搜尋，為家人及自己找到符合想要的旅遊體驗與房源，輕鬆下訂屬意的房型。

精緻創意和菓子甜品饗宴再搭配日本抺茶，讓旅客一秒置身日本氛圍。圖／樂天旅遊提供

平均52％會員利用平日完成訂房，一站式滿足旅行需求

樂天旅遊台灣行銷經理Jon 表示，樂天旅遊訂房網站的優勢之一為快速簡易。根據觀察，有將近52％會員習慣在平日完成預定住宿，樂天點數優惠也能於樂天集團其他平台共享，而會員申請流程直接且簡易，填入信箱及密碼即可開始訂房服務！此外，樂天旅遊網站也不定時會分享當季熱門景點及行程資訊，在餐點選擇上無論是日式和牛、壽喜燒、生魚片都能滿足旅客的需求，一站式滿足旅遊規畫所有需求。

樂天旅遊祭出超低四折住宿優惠

針對首波夏季旅客，樂天旅遊推出超強SUPER SALE，最低四折優惠，自即日起至 6月20日晚間11點59分止（日本標準時間）於樂天旅遊平台訂房，即可享星級飯店及特色民宿，最高四折優惠折抵，預訂住宿需於12月31日晚間11點59分前完成入住！把握夏季時光，跟著樂天旅遊一起與家人共度美好旅遊。樂天旅遊活動網址：https://travel.rakuten.com/twn/zh-tw/