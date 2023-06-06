2023未來之星系列賽夏季錦標賽首輪 男子最佳邱子睿、謝睿哲 女子最佳駱守蕾

未來之星系列賽夏季錦標賽，今天(6/6)在苗栗全國花園鄉村俱樂部盛大開打，一早6:30從兩邊開出。今天比賽天氣良好，並未受到不穩定氣流的影響，只是標準的夏季氣候，對球員的體力是一大考驗。加上場地之前降雨關係，球道比較不會滾動，打起來會更長的感覺，還有強陣風來搗亂。盡管男生的碼數超過7000碼，來自全國球場的邱子睿跟台北球場的謝睿哲都繳出74桿的成績，他們兩位剛好都是第一組開球，邱從前九洞，謝從後九洞。

來自台北球場的謝睿哲繳出74桿，和另一位邱子睿在男子組並列領先。 圖／業者提供

其中，進入全國培訓隊已經第四年的邱子睿，前幾天不小心扭傷腳，幾經評量之後還是出賽，但深知主場的難度，他自然就是穩扎穩打的策略。前九洞他繳出39桿，其實是推桿節奏沒抓到，鐵桿倒是表現平穩。後九他有找回推桿的節奏，尤其是第11洞三桿洞上果嶺後離洞五步，一推抓下他今天唯一的博蒂。後面的洞就一路平標準桿完成，後九35桿的紅字成績，也是全場唯一的紅字表現。

另一位也是打出74桿的謝睿哲，他是從第10洞出發，開門洞就抓下博蒂。他認為一木都開在球道上，鐵桿表現也穩定，就是推桿很不給力。他的四個柏忌有三洞都是三推所致，抵銷掉前、後九洞各一隻小鳥，交出36-38的成績。他特別提到風勢的問題，不過，他有信心可以調適得過來，期待明天更好的表現。

女生組的表現就比較辛苦，最佳成績是駱守蕾的79桿，另有三位都是80桿，分別是李佳璇、詹可米跟陳詩萱，她們四人將編在明天後九洞的最後一組出發。

女子組以駱守蕾表現最優，成績79桿。 圖／業者提供

來自東華球場的駱守蕾今天是從九洞出發，之前曾經來全國比賽過一次，她在球場的後九洞抓了三鳥，跟男子的謝坤霖平最多鳥成績；令她印象深刻的是難打的第15洞，直接切進博蒂，接下來16洞五桿洞，一切一推抓鳥，連兩洞都有桿數進帳。進入她的後九洞時，逐漸感覺體力不繼、專注度不佳，最後交出37-42的成績。

在第一天比賽完成後，未來之星高協特地請到贊助商之一的Baileus王者之劍來做講習會，由杰生工坊的總技師林晉加主講。介紹一號木桿桿身的重量、扭力、折點、軟硬度、平衡點跟長度，而這也是工坊確認桿身特性的依據。當然，現在桿身測量已進入動態化量測，上機器打幾球，技師就可以知道你所需要的桿身特性為何了。親自參與講習的協會理事長吳憲紘說：「未來之星高協就是要扮演教育者的角色，我們會擇期再辦一次桿身講習，因為這實在太重要了！」

值得一提的是，這次夏季賽主辦方多了兩家合作夥伴，一家是日本最知名的桿身公司-『Basileus王者之劍』；另一家是知名球具品牌-TaylorMade，兩家公司都是從職業到業餘界都深受喜愛的品牌。他們除了提供獎品給優秀名次的選手，Basileus更特於6/6當天為小選手舉辦了桿身講習會，教導球員尋得最合適的桿身規格。Basileus桿身大中華代理商黃奇郎表示:「我們很樂意跟未來之星高協合作，一起為台灣青少年做些事。辦講習是增加他們的基本判斷力，至於冠軍附獎，我們是要經過量身測試，才能給出他們合適的規格。」辦比賽也辦講習，這就是未來之星高協所要帶給青少年球員的，磨練球技也增進相關的常識。本次比賽決賽日在星期四，男女前三名將有兩家贊助商所提供的獎品，男、女冠軍將可獲贈『Basileus王者之劍』量身訂做桿身；第二名獎品是TaylorMade球桿袋；第三名獎品則是TaylorMade的MG挖起桿一支。另外，此次男、女冠軍將可取得高協夏季錦標賽的參賽名額。