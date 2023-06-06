以新能源，驅動成長 Kia連3月創新高！ 5月全車系領牌近1,200台 風雲電動車EV6領牌累積破千台

Kia總代理台灣森那美起亞秉持「Movement that inspires移動‧啟發人心」品牌精神，與全球同步陸續導入Kia全新世代車款，更以新能源車款逐步拓展市場版圖，與消費者一同邁向永續移動的新未來。5月份Kia全車系含乘用與商用車，以1,190台的領牌成績，不僅連續3個月創新高，更達成Kia進入台灣市場以來，首次單月突破千台的歷史紀錄！

其中Kia品牌代表作純電智慧跨界休旅The EV6，上市至今累計領牌已突破1,000台！Kia商用車卡旺2500的表現也同樣亮眼，5月份勇奪進口3.5噸以下商用車第一名！在亞太總部的全力支援，車輛供應陸續到位寫下領牌歷史紀錄， Kia全車系在5月份銷售訂單總計達1,201張，以相較去年同期年成長率達117%的成長動能，連續3個月銷售訂單突破千張！

The Sportage以其優異的產品本質奪下車訊風雲獎的「最佳進口中型 SUV」獎項。圖／業者提供

作為Kia的品牌代表作，The Kia EV6自上市後在全球獲得所有專業車評的一致肯定，近日更奪得2023年車訊風雲獎「年度風雲車」與「最佳進口電動車」的雙項殊榮！近期由Kia總代理台灣森那美起亞充電合作夥伴，U-POWER旭電馳科研所舉辦的The Kia EV6「全臺最高公路能耗賽」車主挑戰活動，創下超過550公里不充電的環半島長征，且剩餘20%電量的驚人紀錄！The EV6受惠於E-GMP全球電動車模組化平台，擁有超高速充電的效能、高續航里程等優勢，其中800V高壓電池系統最高充電效率可達240kW，其快速的充電效率，僅需18分鐘即可從10%充電至80%。

都會小車的銷售常勝軍The Picanto，以時尚輕巧的車身外型及尺碼，恣意穿梭在都市狹窄巷弄，並以1,197c.c.的排氣量，享有稅金優勢，同時還繳出最佳18.3km/L的油耗，成為社會新鮮人與首購族的最佳選擇。The Picanto全車系標配FCW 前方碰撞警示系統、FCA 前方主動防撞輔助系統 （GT-line含有行人偵測）、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道修正輔助系統、LFA 車道維持輔助系統(全速域)等，以滿載的主動安全配備，提供完善的全車人身安全；跨界油電潮旅The Stonic搭載1.0T 48V智慧油電動力，可輸出120ps/6000rpm最大馬力和 20.4kgm/2000~3500rpm 最大扭力，搭配7速雙離合器自手排系統，整合「 Eco」，「Sport」和「Normal」模式的Drive Mode 可變行車駕馭系統，讓駕馭樂趣滿點，不僅操控有感，其所具備19.9km/L高水準油耗表現，讓荷包更有感。

The Ceed Sportswagon MHEV上市後即掀起一股旅行車熱潮。全新導入的48V智慧油電系統更具節能舒適與高效能等優勢。圖／業者提供

而由歐洲設計中心研發設計、斯洛伐克機械化工廠打造的The Ceed Sportswagon MHEV，自上市以來就掀起一股旅行車熱潮。全新導入的48V智慧油電系統，擁有節能舒適與高效能等優勢，其搭載的Smart stream 48V Mild Hybrid 1.5T渦輪增壓汽油直列式4 汽缸引擎，不僅油耗表現亮眼，可達19.0km/L，動力表現也不遑多讓，可輸出 160ps 最大馬力，且25.8 kg-m扭力峰值在1,500rpm即全數輸出，滿足駕駛操駕樂趣。

今年在強敵環伺的情況下，The Sportage以其優異的產品本質奪下車訊風雲獎的「最佳進口中型 SUV」獎項，除了出色的外型設計，其動力表現更加出眾，以全新 Smart stream 1.6升渦輪增壓汽油引擎，搭配 CVVD連續可變氣門持續期間系統，最大馬力輸出可達180ps，且在1,500rpm即可輸出最大扭力27.0 kg-m直至4,500轉的扭力高原曲線設計，搭配上七速雙離合自手排變速箱的即時高效傳輸特性，The Sportage更顯其優異的操駕本色，同時搭載Drive Mode可變行車駕馭系統(Normal一般、Eco節能、Sport運動、Smart智慧)，可隨著各種行車情境自由調整最適合的行車模式。