裕隆日產20週年感恩回饋 限時推出「NISSAN豪禮選邊讚」購車優惠

裕隆日產汽車歡慶成立20週年！為以滿滿誠意回饋廣大長期支持NISSAN的消費者，特別宣布自即日起至6月30日止，限時推出『NISSAN 豪禮選邊讚購車優惠專案』，凡於活動期間購買NISSAN指定進口車ALTIMA、NEW JUKE及指定國產車ALL NEW SENTRA、TIIDA、KICKS，即可享「SHARP 智慧美型AIoT空氣清淨機」(型號KC-P80T-W)或「首年丙式車體險+免年度牌燃稅」超值豪禮二選一(註2)，再享2萬元配件金、彈性分期輕鬆付、國產車68無限延長保固等多項超值優惠，以及5萬元舊換新優先領！

NISSAN KICKS 自2018年11月上市以來，以年輕動感外觀搭配豐富智行安全配備，獲得車主「#我開KICKS我驕傲」美譽，於2022年10月全新改款上市，透過「外型、安全、便利、動力」四大升級，持續贏得廣大消費者喜愛，NISSAN KICKS從上市至今已銷售超過65,000台，持續蟬聯小型跨界休旅銷售冠軍。為感謝消費者對NISSAN KICKS的熱愛與肯定，NISSAN KICKS熱銷冠軍感謝祭好評延續，自即日起至6月30日止，入主NISSAN KICKS可享超值舊換新價74.9萬元起，包含1.6萬元專屬購車金優惠，搭配5萬元舊換新政府補助優先領方案。

NISSAN KICKS持續蟬聯小型跨界休旅銷售冠軍，為感謝消費者的熱愛與肯定，NISSAN KICKS熱銷冠軍感謝祭好評再延續，本月入主可享超值舊換新價74.9萬元起。圖／業者提供

裕隆日產自2003年10月成立以來，迄今在台深耕即將滿20周年，透過裕隆集團堅強的研發與銷售實力，加上與技術母廠日產汽車的長期合作關係，積極引進嶄新車款，創造符合區域風格的優勢車種，將台灣汽車設計實力推向全球市場。裕隆日產矢志成為「產品創新」及「服務創新」的標竿企業，致力提供台灣消費者優質乘駕體驗與貼心服務，秉持「技術日產 智行未來」品牌精神，打造智能移動新世界，並持續推出優質產品，爭取台灣廣大消費者的支持與喜愛。

至於有關這次裕歡慶限時推出的「NISSAN豪禮選邊讚」購車優惠專案，附贈的「SHARP 智慧美型AIoT空氣清淨機」超值豪禮，係榮獲英國過敏協會認證，PM2.5、細菌濾除率達99.9%，並搭載雲端智慧管家，自動分析提供最佳運轉狀態，同時具備GPS遠端自動開關功能；水活力功能更特別針對台灣夏季氣候，消費者久處冷氣房可能造成肌膚乾燥之情形設計，讓使用者隨時享有自在清新好空氣；「首年丙式車體險+免年度牌燃稅¬」超值豪禮，「首年丙式車體險」讓民眾開車上路更有保障，「免年度牌燃稅」減輕車主購車負擔，於活動期間內自領牌日起至2023年底之牌照稅、燃料稅NISSAN幫你付，讓民眾購車、開車更有安心感，也為荷包省下大筆花費。「NISSAN 豪禮選邊讚」購車優惠符合消費者不同購車需求，讓民眾輕鬆享受NISSAN優質車款獨特魅力。