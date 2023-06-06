「了了」礁溪 推出「一泊一食/ 表意輕旅」邀住客體驗手作花藝

近年觀光結合身心靈的旅程大受歡迎，「了了」礁溪以此為概念，帶來全新不同的體驗。館內藝廊「sunis」本期展覽主題「荼靡」，展出德國藝術家Luzia Simons的錄像作品， 作品透過花的意象，呈現時間流逝的詩意美感，更將策展概念與habitat餐廳的餐食結合。配合展覽推出花藝手作，吸引不少民眾到此進行體驗。

「了了」2021 年開幕後，以親和、精緻的服務品質成為網路話題。沒有豪奢門廳，卻以代表當地的桂竹打造外觀與庭園，為精緻旅行重新賦予定義，無論是空間質感或服務溫度，都讓人留下難忘的印象。

餐飲採用季節限定菜單，以宜蘭當地食材入菜。

sunis藝廊，每季都會依照季節分為策劃展覽，本季展覽「荼蘼」，展出德國藝術家 Luzia Simons 迷你影音作品，在黑幕中充滿詩意的擺放，但觀者又會聽到大自然中「昆蟲」鳴叫，塑造著幽默而夢幻的世界。

藝術家Simons女士採用高解析度掃描機紀錄花卉由盛轉衰的姿態，高精密掃描時間長達45分鐘，花朵因機器高溫在過程中的萎靡，一點一滴的被記錄在影像之中，透過花朵的呈現的生命循環，具體而微的展現宇宙的運行。

對藝術家Simons來說，花朵的盛開與枯萎，同樣都賦予了重要性，與日本文化中的 wabisabi（侘寂）惆悵的情緒不同，但都是對於生命的反思，期待觀者瞭解繁華後的衰敗乃宇宙行進軌跡之必然，進而達到精神層次的昇華。

sunis藝廊順應春季氛圍，策劃展覽『荼蘼』，邀請德國藝術家Luzia Simons展出以花卉為主題的錄像作品。

配合花朵主題，sunis更邀請在地花藝工作室「漫山春日」，在此創作大型花藝裝置《無限沙漏》，二者相映成趣。並邀請花藝師開設快閃課程，教授花藝實作，以大自然的絕美為住客舒壓身心。

順著綿延山腳下座落的了了，是一座會呼吸的山體，每陣清風吹拂、每片落葉飄落，都是了了呼應自然節奏的演出。來訪了了居食藝遊的體驗，像是遊走其中的沿途風景，無論遠觀的淡彩或近看的濃墨，相信了了的意趣，都能在旅人心中留下不同程度的寫實與表意。

自六月一日起至九月卅日止，了了規劃了不同的住宿專案。期間限定推出「一泊一食/ 表意輕旅」，以及「三天兩夜/寫實漫遊」的深度體驗遊程，用自己喜歡的方式，賞遊了了的自在與舒適。

花事了了-花藝手作體驗活動。

住房優惠方案

「一泊一食/ 表意輕旅」：專案期間：即日起至 2023 / 6 / 30。平日森林房$9,600元 /每晚。每日限額2間。服務包含住宿一晚，及隔日早午餐。假日訂房依照房型補足差額入住。「三天兩夜/寫實漫遊」：

平日連續入住兩晚，三天兩夜專案價$25,000元。房價包含二泊四食。達人帶路探訪私房景點。續住提供主廚隱藏版菜單。專案限平日入住。入住兩晚，精心安排私房遊程，深度體驗了了的居食藝遊，一起漫遊蘭陽平原的風采。住房、課程問題，歡迎電詢：03-987-1116。