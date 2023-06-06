白曜誠榮獲年度新人王領航猿推出「神奇小白」紀念商品

P.LEAGUE+今日公布年度新人王，由桃園璞園領航猿白曜誠拿下，為2022年選秀探花的他，新人賽季即全勤出賽，平均上場時間25分34秒，為本季唯一超過25分鐘的新人。從板凳出發一上場就能提供球隊有效的火力支援及組織進攻，白曜誠平均繳出5.6分2.9籃板3.8助攻0.8抄截，攻守數據於新人中排名前2，在媒體的30張選票中拿下21張5分，以總分117分成為年度新人王，領航猿特別推出「神奇小白」紀念商品，與橙客共度喜悅時刻。

提及獲獎心情，白曜誠靦腆的說：「謝謝公司與聯盟讓我能夠踏入職業殿堂，謝謝家人、謝謝小娟姐、螞蟻教練，謝謝教練與學長們，也謝謝自己。」回想這一年的過程，白曜誠表示「面對輸球都會難過，我賽後會回看比賽檢討，練習時跟學長、教練討論持續修正自己。」他相當感謝一路上學長幫助他快速融入團隊，不吝嗇的給予指導，對於榮獲新人王肯定，他也謙虛表示自己還不夠好，會利用休賽季期間，繼續補足自己的不足。

為紀念一生只有一次的新人王榮耀時刻，領航猿推出「魔法新人王oversize神奇小白Tee套組（含紀念幣鑰匙圈）」，與插畫家亨利書書再度攜手合作，白色T恤背面繪製Q版小白圖像，設計理念以「神奇小白」概念發想，在場上化身為神奇魔術師，代表其後場指揮官的身份，在球場上綜觀全局解析對手。前方口袋設計如魔術師的小口袋，能從中變出魔法，如同場上的小白，能持續因應對手戰略組織團隊進攻，「神奇小白」紀念套組每組售價$1,280，自今(6/6)15:00起於領航猿官方線上商城開放預購，預購只到6/11止，邀請橙客一同穿上「神奇小白Tee」，感受新人王白曜誠的神奇魔法魅力。