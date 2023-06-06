福容花蓮店重磅推出三款經典港點商業套餐 每人最低499元+10%起

昔日頗受好評的港式飲茶將於福容大飯店花蓮店美味登場，即日起全新主打「港點套餐-港覺對了就想吃」，一次端出三款套餐、價位499元至899元可享有星級飯店品質料理，午晚餐皆可選購。還有享福卡會員分級折扣或累積會員點數，滿千折200元二選一優惠，趕緊揪團回味港點好滋味。

一提到港式飲茶，民眾除了想到香港電影、城市風貌、飲食習慣，尤其以港式點心最廣為流傳，福容大飯店花蓮店聽到許多顧客心聲，日前開心宣布重磅好消息，即日起推出「港點套餐-港覺對了就想吃」優惠專案，一口氣推出三款套餐，包含港A「港覺對了就想吃套餐」499元+10％，港B「港快把我吃下肚套餐」699元+10％，另外最推薦的港C「港動到痛哭流涕套餐」899+10％，讓港點控有福了！

港A「港覺對了就想吃套餐」，包含經典小三拼(片皮烤鴨、梅漬番茄、海蜇絲)、剝皮辣椒燉雞、菠蘿咕咾肉、港式香炒飯、 桂花糕拼銀耳露等，最令人期待的就是港式美點集-魚翅餃及翡翠韭菜餃，鮮嫩多汁內餡被手工皮完整包覆，是最道地港式風情。港B「港快把我吃下肚套餐」將肉類升級至花旗蔘燉子排、左宗棠雞球、荷香糯米雞、桂花糕拼椰汁西米露等，港點也新增至三款-魚子燒賣、魚翅餃及翡翠韭菜餃。港C「港動到痛哭流涕套餐」，前菜新增至四款(炙燒烏魚子、片皮烤鴨、五味軟絲、和風秋葵)，肉類提供沙蔘玉竹煲排骨，養生程度更加升級，翡翠醬爆蝦球、乾炒豬河等，港點提供港式美點集 (豆鼓蒸排骨、翡翠韭菜餃及鳳爪，每一口都像回到港片當中，好好食、好好味！

國中會考已順利結束，學生為感謝老師諄諄教導，謝師宴持續熱賣中，2023歡樂謝師宴「老師吃飯我請客」，即日起至8月31日止，享用田園咖啡廳晚餐兩人同行第二人半價，四人同行老師免費，平均每人833元起。6月前菜色主推南洋風，如打拋豬肉鮮蔬御飯、酥炸鮮魚佐泰式甜雞醬、薑黃雞腿佐奶油椰漿還是紅咖哩鮮蔬燉牛頰等，在天氣逐漸熱的同時，讓南洋風情菜色刺激消費者的味蕾。

「紅咖哩鮮蔬燉牛頰」備受客人喜愛的熱菜之一。圖／福容花蓮店提供

另外花蓮店還祭出優惠二選一，可享福卡會員分級折扣或累積會員點數＋滿千折200優惠。若消費者有購買2023TTE連鎖餐券，還可直接當現金抵用券點港點套餐，詳情可查詢官網。

港式飲茶商業套餐專案： https://www.fullon-hotels.com.tw/hl/tw/news-detail/dim_sum/

2023歡樂謝師宴-老師吃飯我請客： https://www.fullon-hotels.com.tw/hl/tw/news-detail/graduation_reception/