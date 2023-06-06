夏季加盟展9日開展 小資族也能當老闆

六月畢業季來臨，青年即將投入就業市場，但不少人對於疫後受雇薪資不看好，加上擔心求職碰壁，因此選擇自行創業，其中成功率相對更高的連鎖加盟模式，就成為不少人的創業入門磚。

順應社會新鮮人職場需求，由台灣連鎖加盟促進協會所舉辦的夏季加盟展，即將在6/9-6/12於台北世貿一館展開，台北市以及桃園市政府皆有設立攤位媒合青創貸款，提供安全創業的媒合平台，同時活絡周邊相關產業，如裝潢設計、原物料、設備器具、廣告行銷等，預計創造北台灣4000個就業機會，突破4億元加盟商機。

夏季加盟展將於6/9-12展出。圖/台專連鎖加盟促進協會提供

．疫後商機規模空前

本次夏季加盟展共進駐將近300格攤位、上百家連鎖品牌，達到疫情後的新高峰。除了傳統的早午餐、火鍋店、手搖飲、清涼冰品等創業選擇，不少老牌業者也推出全新品牌，如創立20餘載的「馬蔥餅」，融合在地食材紅糟推出「馬祖炸雞」，包含整套生財器具總共只要35.8萬，為青創族群打造小而美的街邊創業選擇。

時下新興的被動收入模式，如自助機台、自助加水站、智慧販賣機等，甚至連太陽能、SUZUKI商用小貨車、改裝車等設備供應商都有進駐，產業型態多元，4天預估吸引15萬人次湧入觀展。

夏季加盟展將於6/9-12展出。圖/台專連鎖加盟促進協會提供



．智慧機台被動收入

看準年輕人多元及協槓創業模式，智慧被動收入成為熱門選擇，如潔帽霸投幣式安全帽自動除菌洗烘機，能夠24小時自動化智慧服務，8分鐘煙霧乾洗，殺菌、除臭、烘乾，解決夏天安全帽悶熱異味；因應台灣潮濕多雨氣候，自助洗衣也成為熱門創業選擇，透過智慧化管理系統，減少業主經營負擔。

夏季加盟展將於6/9-12展出。圖/台專連鎖加盟促進協會提供



．數位轉型永續經營

數位轉型是商業服務業的未來經營趨勢，老字號早午餐品牌晨間廚房，導入自助點餐結帳機以及數位科技工具，提供多元線上支付功能，成功解決營業端面臨的人力短缺。而迎接夏季來臨的電價調漲，節能減碳成為永續發展的重要指標，設備供應商三久太陽能，以30年的研發製造經驗，提供商家穩定環保的電熱來源。

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