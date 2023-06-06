最像好朋友的威士忌！連續三年蟬聯英國No.1單一麥芽威士忌「吉拉」攜手宇宙人演繹築夢初心

英國不僅是威士忌發源地，更是CNN評選全世界最愛喝酒的國家，而根據最新國際葡萄酒及烈酒研究所(IWSR)統計，「吉拉JURA單一麥芽蘇格蘭威士忌」已連續三年蟬聯英國最暢銷單一麥芽威士忌品牌。吉拉JURA來自於僅有212位島民的蘇格蘭吉拉島，懷抱著「遠道而來，淬釀不凡」的製酒精神，在冷冽環境下堅持釀造風味獨特、難以忘懷的威士忌，讓這個曾一度被稱為「世界上最遙遠角落」的隱世之地揚名國際。今年吉拉JURA攜手甫入圍金曲獎最佳樂團的Cosmos People宇宙人，化身吉拉好朋友，演繹以熱情築夢的初心，獻給每位堅持所愛、有夢敢夢的朋友。

深邃琥珀色澤的「吉拉雪莉12年單一麥芽威士忌」是吉拉酒廠特定為台灣消費者打造的作品。經高達28呎蒸餾器完成蒸餾工序，起初於美國波本橡木桶中熟成，而後轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯(Jerez)地區頂級Oloroso雪莉桶中窖藏後裝瓶。由太妃糖勾勒出濃厚溫暖的熱帶水果氣息，融匯著浸泡過雪莉酒的葡萄乾，入口柔順，甜蜜果乾。酒精濃度：40%，建議售價：NTD 1,350。業者提供

吉拉好朋友宇宙人成團近20年，出過5張專輯，唱進萬人小巨蛋演唱會，已是台灣代表樂團之一，他們也將在6月起帶來《2023夏季巡迴演唱會》全新演出，備受矚目。宇宙人引用入圍金曲獎的專輯《理想狀態》，謙虛表示，我們一直在追尋理想的狀態，當階段性目標達成，就希望可以再往更高的目標努力。不斷在音樂這條路上追求蛻變的宇宙人，與一座島、一條路、一間酒廠的吉拉不謀而合，我們都有一顆不甘平凡的初心。不耽溺於過往『島嶼之王』的稱號，吉拉為了讓更廣大的消費者能接觸到單一麥芽威士忌，品嘗由熱情島民、細緻水源和精湛製酒工藝共譜的美好，逐漸發展出令人驚喜的雙軌風味：雄渾的海洋風格與細緻的果香風格，讓每一位威士忌迷都能在吉拉島上，找到屬於自己的座標。

業者表示，宇宙人最喜歡的威士忌就是「吉拉雪莉12年」，笑稱它是最像好朋友的威士忌。吉拉雪莉12年專為台灣市場打造，經高達28呎蒸餾器完成蒸餾工序，起初於美國波本橡木桶中熟成，而後轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯(Jerez)地區頂級Oloroso雪莉桶中窖藏。細緻滑順、明亮甜美的風味以及絕妙的層次能在品酩中帶來溫暖與力量。

宇宙人說吉拉雪莉12年對是他們的好朋友。它有令人難以忘懷的風味，卻也很平易近人，有時候喝著喝著頂級雪莉桶的醇厚風味，讓靈感吉刻爆發。業者提供

宇宙人表示，初次看見吉拉雪莉12年，就被神秘帶有搖滾氣息的紫色流線瓶身所吸引，令他們聯想到具有獨特迷人氣息的傳奇音樂人Prince。實際品酩後最喜歡吉拉雪莉12年的溫暖柔順與熱帶水果氣息，就像一位相知相惜的摯友、也是最好的創作夥伴，共同經歷築夢路上的高低起伏，在陪伴中迸發靈感。宇宙人笑稱「宇宙人的創作靈感都是玩在一起、聊天的時候想到的。吉拉雪莉12年對我來說也像是這樣的好朋友。它有令人難以忘懷的風味，卻也很平易近人，有時候喝著喝著靈感就來了」。

更多資訊請至：

吉拉官方Facebook: https://www.facebook.com/JuraTW

吉拉官方網站： https://jura-whisky.tw/index.html

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)