第8屆鐵路便當節6月9日至12日臺北車站大廳盛大登場

臺灣鐵路管理局以「啟程、享食、永續」為主軸舉辦的第8屆鐵路便當節6月9日至12日在臺北車站大廳盛大登場，期盼民眾能透過疫後時代的鐵道慢旅，感受到知性與感性兼具的全新悸動。臺鐵局於6月5日舉辦展前記者會，搶先公布本屆展覽的精彩亮點，並逐一開箱本次各參展業者琳瑯滿目的鐵路便當、甜點及超夯周邊限定商品、由雄獅旗下餐飲品牌gonna 營運的禮賓候車室、主題形象區展示雄獅經營的「鳴日廚房」及易遊網打造夢幻迪士尼主題列車。



台鐵便當店於4天的展覽期間，精選臺鐵的6家鐵路餐廳13款特色便當，推出滿載「A5本部牛」的「EMU3000 型特仕車造型陶瓷便當盒(含保溫提袋)」及盛裝「懷舊經典排骨菜飯」的「臺灣鐵路管理局絕版復刻懷舊鋼盒排骨便當(含臺鐵工字軌便當提袋及餐具組)」，透過創意料理手法結合各地區的在地食材，研發出新穎的便當風味。此外，台鐵便當今年再次與農委會漁業署、海漁基金會合作，不僅嚴選「海洋之心生態標章(Ocean Heart Ecolabel, HEART)」認證的在地國產永續海鮮-小卷、白帶魚及鬼頭刀研發多款式的便當(包含臺北的蒜香小卷便當、七堵的荷葉糯米雞X東北角小卷雙拼便當、臺中的梅雞魚捲便當、到臺東鬼頭刀便當等)，更共同舉辦「購買臺鐵永續海鮮便當送好禮」活動，滿足饕客旅人味蕾的同時，一同響應永續海鮮運動「愛海洋、食在地」的核心精神。

臺鐵局推出特色便當，挑動民眾的味蕾。圖／交通部臺灣鐵路管理局提供

台鐵局主任祕書陳裕謀致詞。圖／交通部臺灣鐵路管理局提供

本屆鐵路便當節有來自日本及斯里蘭卡的13家鐵路業者共襄盛舉，推出多款特色精美便當，包含：東日本旅客鐵路株式會社–E956 ALFA-X次世代新幹線便當；西武鐵道–味噌和牛餡餅便當；近江鐵道–近江牛咖哩便當；伊豆箱根鐵道–和牛香菇壽喜燒便當；東武鐵道–SL大樹日光和風滿載便當；近鐵電車–近鐵奈良便當；信濃鐵道–觀光列車六文特製燒肉便當；淡路屋–章魚飯；一畑電車–結緣蕎麥天婦羅；銚子電鐵–ヘルシー3色弁当；京濱急行電鐵株式會社–燒賣便當(台灣限定版)；肥薩橙–九州風味炸豬排便當。

除了有國際業者的參與，國內參展業者也為本次盛宴推出各式特色餐點，包含：福井食堂–烤飛魚便當；烤食煮盒–minibox火車飯盒；環球購物中心–鄰家小廚x樂天桃猿聯名宮保雞丁便當；微風廣場–烤無骨雞腿排飯；紅心滿赤心雞蛋糕–列車造型雞蛋糕；兩喜布丁蛋糕–焦糖布丁。

為使民眾能深入了解臺灣鐵路深厚的文化底蘊，本屆於展場內特別設置「食旅光景 X鐵道漫遊」專區，除了展示歷年台鐵便當手繪鐵道風景便當紙盒，及懷舊復古臺鐵圓鋁盒及各系列不鏽鋼紀念便當盒，還設計了一系列鐵道主題概念互動體驗區，復刻花蓮與南港造型的禮賓候車室的餐食饗宴、趣味性十足的飛鏢體驗、機智好玩的電流急急棒與超級拼拼樂等闖關小遊戲，更有豐富精緻的滿額禮讓你帶回家。

臺鐵局誠摯邀請國人呼朋引伴於6月9日至12日相約來到「2023第8鐵路便當節」，體驗「啟程、享食、永續」展區的各種趣味與獨特的互動體驗，享受美味便當、鐵道文創、鐵道旅遊共融的夏日鐵道慶典。