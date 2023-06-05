石語的軌跡-張吉龍石雕創作展開幕 冠蓋雲集

即日起台中市葫蘆墩文化中心展出

藝術薪火相傳第十三屆臺中市美術家接力展第二檔「石語的軌跡-張吉龍石雕創作展」6月4日在臺中市葫蘆墩文化中心二樓展覽室舉辦開幕式，臺中市政府文化局主任秘書蕭靜萍、全國職業工會總會副理事長黃文封、 臺中市石雕協會理事長林嘉慧以及石雕界的藝術家先進、企業界好友等到場見證，冠蓋雲集。由張吉龍先生的一對兒女以饒富華人曲風的葫蘆絲與竹笛合奏表演揭開序幕，會中並由台中文化局蕭主秘代表頒授台中市長盧秀燕致贈的獎座給藝術家張吉龍先生。

張吉龍作品：河神夫婦(大安溪砂岩)。圖/陳逸格攝

石語的軌跡張吉龍石雕創作展是藝術薪火相傳首創以來的第252棒。本屆多元媒材共計41位申請者送件，縝密的初審複審評選出七位藝術家接棒展出，張吉龍以雕塑類突圍，作品被評以：「石雕是減法的藝術，需要時間的累積與不懈的堅持創作，過程中家庭社會工作等變化都會影響心境，相互激盪帶來成長，形成密不可分的歷程，展現出獨特的表達方式。張吉龍常以擬人擬自然為題材，這次展出主題有親情生活、自然環境與生命的變化。作品描繪人生成長的各個階段，展現生命的成熟與啟發。」

張吉龍先生的一對兒女以葫蘆絲(右)與竹笛合奏揭開序幕。圖/陳逸格攝

張吉龍致辭說道，「青中壯年的我是社會的硬體功能的供應者(產業界參與經營的一份子)， 但經過了二十幾年後我開始思考，我應該再貢獻什麼樣的社會功能？然後發現原來我還能夠發揮軟性的社會功能(石雕創作的內在故事)。 物質是外在的，我現在想要做的是關於生命內在的，再貼近真實地說我現在做的是在洗心靈的事情。」他並提及心中要感謝的人太多但時間有限，而時間是生命旅程當中最重要的事情，因此僅特別向他的啟蒙恩師郭可遇老師、提供了很大的空間讓石頭材料可以流通的陳松老師，以及懵懵懂懂相伴、不時提供無用之用養份的妻子，是最大幕後推手。

張吉龍現場導覽，介紹到作品：表演者-幕後(大安溪石)。圖/陳逸格攝

台中市長盧秀燕致贈獎座明文圈點：「張吉龍的作品呈現了歲月裡的故事，一點一滴描繪人生成長的階段，在捨與得間展現的生命力值得喝采。」藝術星火相傳台中市美術家接力展是1988年起由原台中縣立文化中心首創(今台中市政府文化局葫蘆墩文化中心)，至今已辦理35年，總計257位藝術家參與接力棒次，為中部歷史悠久且重要的美展之一。葫蘆墩文化中心表示誠摯邀請大家走進藝術世界，探尋創作者的生活軌跡。

更多資訊請上網：0230525 第13屆臺中市美術家接力展 【石語的軌跡】張吉龍石雕創作展 ‧ 創作紀錄片 https://youtu.be/rQyyDSzkem4