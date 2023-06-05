歡慶三十週年「橡木桶洋酒」祭出實惠酒款組合、獨家紀念原酒、週年紀念品讓您開心帶回家

致力傳播品酒藝術，成功在台灣推廣「品酒文化」，更是國內洋酒連鎖專賣店龍頭的「橡木桶洋酒」，自1993年成立以來，在台灣生根、深耕，轉眼間已經過三十個寒暑；從第一家門市松江總店成立，到今年六月第三十五間高雄九如推廣中心開幕，旗下代理品項更囊括世界各大頂尖品牌，皆見證了台灣酒業的興起與蓬勃，於慶祝三十週年之際，多家酒廠品牌為橡木桶推出多款限量「三十週年紀念酒款」以饗酒迷。

世界級的品酒師曾將「英國勞德威士忌」譽為「登峰造極的藝術結晶」。而全球限量600瓶的「英國勞德30年雪莉蘇格蘭威士忌(橡木桶30週年牛頭紀念款)」更是當中翹楚，酒體呈現穩重的琥珀色澤，帶有果乾、榖類、香草與蜂蜜的豪華香氣，於此同時，也緊緊纏繞著溫暖醇厚的濃郁麥芽香，兼備成熟扎實的酒感、飲者莫不震撼無比。建議售價：8,000元。業者提供

曾獲年度蘇格蘭最佳酒廠、年度蘇格蘭蒸餾賞、三項IWSC大賽金獎，為了慶祝橡木桶洋酒成立30週年，愛倫酒廠破例為台灣的消費者們推出的單桶產品「英國愛倫26年雪莉桶裝1996/738單一麥芽蘇格蘭威士忌」。帶有豐富的水果和香料層次。馥郁的雪莉桶風格蘊含了成熟的無花果、黑櫻桃、肉桂、杏仁和葡萄乾的氣息，口感則帶有黑可可、薄荷、柑橘和烘焙香料的芬芳。讓人無可自拔的艷麗、高貴稀有的珍品。獨獻台灣的消費者與收藏家，限量233瓶，建議售價：24,600元。業者提供

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，成立三十年橡木桶洋酒已逐步從酒商轉型成溝通品牌價值的「總代理推廣中心」，更不斷尋找優質、時尚的酒款代理進口。而眾多品牌為響應三十週年紀念，僅獻台灣消費者、推出紀念酒款，如曾獲年度蘇格蘭最佳酒廠、年度蘇格蘭蒸餾賞、三項IWSC大賽金獎，獲獎無數的愛倫Arran，破例推出單桶酒款「愛倫26年雪莉桶裝1996/738橡木桶30週年紀念版單一麥芽蘇格蘭威士忌」；乘著島嶼威士忌興起的潮流，氣勢如虹的雷神Rasaay「雷神島紅酒單桶橡木桶30週年限定版蘇格蘭單一麥芽威士忌」，由精心挑選珍稀的波爾多列級紅酒桶陳年，世界首見；另外，被譽為低地皇后、布萊德諾赫Bladnoch的釀酒師Nick Savages特別從原廠的庫存，僅存不多的老酒中為橡木桶洋酒精心推出一款橡木桶獨家的三十年原酒「布萊德諾赫1993單一麥芽蘇格蘭低地威士忌橡木桶30週年紀念版」，如此特殊且高年份堪稱絕無僅有；榮獲不少金牌殊榮，被譽為「登峰造極藝術結晶」的勞德Lauder’s更獻上「勞德30年雪莉蘇格蘭威士忌(橡木桶30週年紀念款)」，與橡木桶洋酒的會員共享。

島嶼威士忌興起的潮流氣勢如虹；來自Hebrides群島的優質雷神Rasaay，慶祝橡木桶洋酒三十週年，精心挑選珍稀的波爾多列級莊紅酒桶陳年，世界首見、台灣限定的「英國雷神島紅酒單桶橡木桶30週年限定版蘇格蘭單一麥芽威士忌」，洋溢太妃糖、甜薑、石南花蜂蜜、深色水果、紅醋栗、麥芽麵包的氣息。酒精度：61%，建議售價：3800元。業者提供

歡慶橡木桶洋酒成軍三十週年，「低地之后」英國布萊德諾赫釀酒師Nick Savages特別從原廠的庫存，僅存不多的老酒中精心推出一款橡木桶獨家的「英國布萊德諾赫1993單一麥芽蘇格蘭低地威士忌橡木桶30週年紀念版」三十年原酒。過桶選用Muscatel雪莉桶與Oloroso雪莉桶。光是嗅聞即能感受杏桃乾、柳橙、花香和肉荳蔻的氣息，杏仁、糖果與花朵的特徵隨酒液入喉、在口腔內芬芳昇華。尾韻依然有清淡的花香與水果味，一絲胡椒氣息讓人沉吟再三的巔峰之作。台灣限定，只有200瓶！酒精度：46.7%，建議售價：120,000元。業者提供

袁德珮指出，除了烈酒，橡木桶也致力耕耘啤酒版圖。今年更全新代理了深受全世界Beer lover喜愛，享譽「英國人超激推的精釀啤酒、蘇格蘭&加拿大第一名的精釀啤酒」的「英力士‧根」Innis & Gunn，除了在蘇格蘭境內無人不知、外銷近40個國家以外，更是獲獎無數；創辦人更曾於2001年獲得英國精釀啤酒冠軍（也是首位獲此殊榮的蘇格蘭釀酒師）。Innis & Gunn被譽為「威士忌桶陳啤酒的先鋒」；更翻玩蘭姆桶、蘇威桶、艾雷島威士忌桶及愛爾蘭威士忌酒桶，精彩萬分的風味不斷打破既往的疆界藩籬，大膽無畏的向世界證明他們是啤酒界的創新之王，相信台灣的威士忌愛好者也必定會為之瘋狂。

此外，為了感謝全國消費者的支持，橡木桶洋酒更不惜成本推出一系列熱門酒款的三十週年優惠組合，除了上述的蘇格蘭酒廠，更有摩當卡地Mouton Cadet、愛司庫達Escudo、蘭頌Lanson、聖大力Santa Rita、藍仙姑Blue Nun等引人入勝的各國優質品牌，都以超值組合優惠回饋給廣大酒迷，與消費者們一同歡度三十週年的紀念時刻。

橡木桶洋酒也特別製作了極具紀念價值的「橡木桶30週年慶海灘巾禮盒」，凡會員消費滿六千元就免費贈送。袁德珮強調，週年紀念海灘巾有療癒親膚的觸感，能陪伴您度過所有美好而舒心的日子。也希望所有酒黨會員能夠繼續陪伴著我們成長，與橡木桶洋酒共同分享成功的喜悅與榮耀。

更多超值人氣佳釀，請親臨全國橡木桶洋酒門市，或上橡木桶洋酒官網http://www.drinks.com.tw/

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)