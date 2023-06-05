首支蘇格蘭威士忌以日本「泡盛酒桶」過桶「格蘭菲迪29年夜櫻單一麥芽威士忌」絕美上市

享有「威士忌領路者」美名的「格蘭菲迪Glenfiddich單一麥芽威士忌」，自設立至今，秉持一貫的「領路者精神」突破製酒想像、持續帶來驚豔四座的獨創新意。日前旗下奢華系列宣布推出最高年份酩貴之作「格蘭菲迪29年夜櫻(Grand Yozakura)單一麥芽威士忌」，以日本夜櫻命名，遴選過去蘇格蘭威士忌從未使用過的泡盛酒桶(Awamori Casks)進行熟成，使風味在蘇格蘭威士忌上增添日式風情，史無前例的製法下淬煉出數量稀少的珍貴酒液，宛如美麗卻稍縱即逝的夜櫻，在不同文化背景下碰撞融合出的「格蘭菲迪29年夜櫻」，將為威士忌愛好者帶來獨特的品酩體驗。格蘭菲迪也將於6月17日至6月30日進駐台北晶華酒店1樓中庭開設「格蘭菲迪奢華系列快閃店」，現場不僅有機會品飲格蘭菲迪奢華系列旗下5支酒款，店內的精緻佳餚更是由台北晶華酒店的五星主廚團隊量身設計，主廚根據該系列中不同風土特色的威士忌各自展現的獨特個性，精心設計菜單，打造一場以風味遊歷世界的盛宴。晚餐時段外，店內全天設有無需預約的奢華系列單杯品酩套組，讓所有喜愛威士忌的朋友，都有機會親身感受格蘭菲迪奢華系列的獨特魅力。

由裡而外展現極致日式風情的「格蘭菲迪奢華系列29年夜櫻單一麥芽威士忌」，爽口、成熟的水果和焦糖杏仁風味香氣，入口後層層疊疊的橡木、奶油香草太妃糖和柔滑的單寧。些微的香料和檸檬味，餘韻持久而悠長。酒精濃度：45.1%，於全台私藏酒窖販售。建議售價：58,000元。業者提供

格蘭菲迪首席調酒師 Brian Kinsman 表示，格蘭菲迪是世界上獲獎最多的蘇格蘭單一麥芽威士忌，本著跳脫框架探索的領路者精神，持續在威士忌的製程上求新求變嘗試新的實驗，當得知有機會獲得稀有的泡盛酒桶時，我們看到了突破、創新的機會，若成功，這將是第一支在日本泡盛酒桶中完成的蘇格蘭單一麥芽威士忌。泡盛酒桶十分少見且產量稀少，卻擁有與威士忌相似特性，能產生豐富的風味層次，「格蘭菲迪29年夜櫻」先在美國和歐洲橡木桶中進行29年熟成，使酒液變得滑順而濃郁；再移至稀有的泡盛酒桶中進行6個月的熟成，在東、西方橡木桶相得益彰的相互作用下，不僅提升了尾韻，更帶出獨有的清新草本風味，完美銜接蘇格蘭與日本截然不同的製酒工藝，呈現出東西合璧的獨特個性。

格蘭父子台灣分公司行銷總監陳瀅如說道，「Yozakura夜櫻」意指在夜幕的掩映下欣賞櫻花的魅力，是日本傳統的文化活動。櫻花本身花期短、稍縱即逝的特性，成為藝術家們的創作靈感，爭相將櫻花盛放的美好剎那轉化成永恆回憶，而格蘭菲迪奢華系列29年以夜櫻命名，象徵以珍稀的威士忌酒液，演繹月光下短暫而奇幻的賞櫻時刻。夜櫻之美，更體現於格蘭菲迪29年夜櫻特別設計的包裝盒上，絕美的靛藍色外盒刻印上櫻花的身影與印有夜櫻的漢字印章。360度旋轉的盒子內壁，也邀請到日本插畫家 June 以插畫生動地繪製一幅東西文化交匯的景觀畫，創造置身日本風景的視覺享受，整體禮盒製工精緻且細膩，值得收藏。

今年暑假，格蘭菲迪也特別與Robin’s 牛排屋、鐵板燒合作推出格蘭菲迪奢華系列單一麥芽威士忌品酩套組（7月10日起至9月30日止），讓所有熱愛美食、美酒的民眾能在享受餐點的同時，品酩3款奢華系列威士忌，分別是適合與海鮮搭配的「格蘭菲迪 21年蘭姆酒桶單一麥芽威士忌」、可將牛排風味再提升一個檔次的「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」與歡慶時刻不可錯過的「格蘭菲迪23年法國頂級葡萄酒桶單一麥芽威士忌」，數量有限，受完為止，品酩饗食家們千萬不要錯過這讓人沉迷的享受之宴。

格蘭菲迪奢華系列品酩餐會活動頁面：https://bit.ly/3qmIwUg

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