傑出台商聯誼會 傑商學 新書發表會

日前6月4日在台北市政大公企中心，由傑出台商聯誼會舉辦的《傑商學》新書發表會，參與的人員有200多人。由陳燕木發行人主持，邀請海峽兩岸經貿文化交流協會/海貿會會長高孔廉致詞。並由多位傑商分享企業轉型升級與接班傳承經驗，分別是《巨大集團》劉湧昌執行長分享綠色生活產業的轉型與升級、《萬德國際》莊文甫董事主席分享科技創新活化傳統產業、《諾霸上海》曾鴻鍊董事長分享智慧製造產業的接班與傳承。另有綜合座談，《運時通家具集團》陳燕木董事長、《美喆國際集團》陳本源董事長、《東莞喬鴻鞋業》郭正津董事長、《豪門國際開發》簡廷在董事長、《士興國際》黃毓鵬董事長等共同座談，會後舉辦簽書會。

《傑商學》一書由袁明仁採訪撰稿。本書的共同作者包括：朱志洋（友嘉集團)、楊銀明（建大集團）、劉湧昌（巨大集團)、陳本源（美喆國際集團）、陳燕木（運時通家具集團）、蔡文卿（天心集團)、郭正津（東莞喬鴻鞋業）、莊文甫（萬德國際集團)、簡廷在（豪門國際開發）、曾鴻鍊（諾霸上海）、黃毓鵬（士興國際）等傑出大陸臺商。

《傑商學》作者袁明仁分享本書的精華及重點，本書針對目前企業最熱門也最關注的議題提出各種解决途徑及解决方案，包括；ESG、淨零排放、數位轉型、轉型升級、二代接班傳承、智慧製造、智慧城市、併購、國際合資、供應鏈韌性丶全球布局、員工内部創業、低成本綠建築解決方案、太陽能建設解决方案、屋頂太陽能綠電解决方案、太陽能支架的漁電共生解决方案丶建廠流程及建廠注意事項等。

作者袁明仁分享傑商學對企業經營管理的啟示，包括，經營的三個方法：找對人、做對事、用對方法。企業傳承接班的路線圖：創業、守業、傳承、接班、創新。透過「六化管理」提升企業競爭力：標準化、成本化、合理化、數位化、ESG化、創新化。推動ESG治標之道「4R」：減量（Reduce）、再使用（Reuse）、回收再利用（Recycle）、維修延長使用年限（Repair）。ESG治本之道「3R」：重新思考（Rethink）、重新定義（Redefine）、重新設計（Redesign）。

本書由產官學研14位各界知名人士推薦：陳冲（前行政院院長）、許勝雄（前海峽交流基金會代理董事長)、高孔廉（海峽兩岸經貿文化交流協會會長)、郭山輝（台升國際集團董事長)、李永然（臺北企業經理協進會理事長)、陳明璋（台北經營管理研究院院長)、謝金河《財訊》社長兼發行人、谷月涵（寬量國際策略長）、周行一（前政治大學校長)、朱復銓（樺漢集團董事長)、林志宏（上海商業銀行總經理)、楊慶煜（國立高雄科技大學校長)、顏敏仁（國立政治大學教育學院教授)、夏韻芬（知名財經專家暨主持人）。

《傑商學》是第一本關於臺商經營智慧的專書，是企業經營智慧的知識管理系統。讀完本《傑商學》，等同讀了12本書。這是一本讓您能同時擁有12位傑出大陸台商經管智慧的實戰書籍。當您面臨困境與挑戰時，不妨學習如何把壞球打成好球。

《傑商學》適合創業者、準備創業者、企業經營者、企業高階主管、企業內部員工等閱讀，更適合讀書會、大學及研究所個案教學及從事全球布局及開拓大陸市場的企業。