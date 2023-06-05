后里馬場六月每周末登場的「馬馬音樂季」 吸引樂迷目光

后里馬場是台灣最具知名的馬場，繼台中世界花卉博覽會、台灣燈會後，后里馬場在大眾心中已成了假日休閒好去處，除了廣大園區與森林，喜歡親近人的馬匹更是大人小孩的最愛，后里馬場為歡慶 111 周年慶，亦打造嶄新的營運方式，導入音樂與藝術元素，吸引更多不同客群的目光。

六月每周末登場的「馬馬音樂季」成為台灣首個在馬場舉辦的音樂季，邀請知名歌手、創作樂團，吸引不少樂迷前來觀賞。踏入馬場的第一眼，粉絲們紛紛不禁驚嘆園區的廣大與自然的氣氛，這也是后里馬場首次迎接不同族群的最大創舉。將音樂、市集、街頭藝人集結起來，在樂迷眼中熟悉的音樂場景，頓時呈現出獨特風味，無論是在森林中傳來原住民歌手戴曉君幽揚渾厚的歌聲、台式龐克血統的 SADOG 與 SHOOT UP 、民謠基底扎實的The Tic Tac 與 GOTA、近期剛發片的饒舌嘻哈組合榕幫、各大夜店派對指定DJ-SLASHIE 與 ILLPA，還是現場歌唱功力首屈一指的秀蘭瑪雅與葉璦菱，都為一接到演出就相當期待的創作樂團 P!SCO 更是包車帶著樂迷一同前來狂歡，演出之餘更像是音樂團隊夥伴的集體旅行。

樂迷同歡即興加入騎馬風格Circle Pit。圖／P!SCO 提供

主辦單位特別準備紅蘿蔔提供給演出藝人可餵食馬匹，園區工作人員甚至為了遠道而來的客人打開馬廄，引導藝人與樂迷共同參觀馬廄、餵食，眾人在看到百年馬廄中的馬匹，紛紛發出驚嘆，直呼「希望下次能安排騎馬進場表演」，許多突發奇想的點子與創意，在充滿歷史風情的馬場中發酵碰撞，未來也將持續舉辦相關活動，為這塊歷史悠久的寶地帶來新的可能。六月每個周末仍有許多歌手藝人參加，歡迎樂迷來后里馬場獲得嶄新的音樂季體驗。后里馬場帶來全新不同的氛圍。

「馬馬音樂季」邀請知名歌手、創作樂團，吸引不少樂迷前來觀賞。圖／P!SCO 提供

馬馬音樂季相關資訊

活動地點：后里馬場

活動日期：6月10日至11日、6月17日至18日、6月23日至24日

活動時間：下午1點至晚間8點

活動票價：300 元（單日/現場販售）

1高鐵：搭高鐵至烏日站下車，再轉搭其他大眾運輸工具。台灣高鐵網站：http://www.thsrc.com.tw/

臺鐵：豐原站下車，改搭豐原客運班車到后里馬場或豐原車站轉搭區間車至后里車站(區間車車程5分鐘)，臺鐵后里站下車步行至后里馬場約20分鐘。

客運：從豐原搭往大甲的豐原客運班車，在后里馬場站下車。

若自行開車：

1.國道1號下后里交流道→往后里方向左轉公安路即達(鄉公所斜對面)。

2.高速公路接國道4號-后豐交流道下-省道臺13線-馬場路-寺山路。

自行車租借、停車場資訊：https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0001112&id=9407