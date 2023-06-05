忠孝SOGO中外藝品大賞開展 tittot琉園全新創作齊「燈」場 郎世寧畫作化身藝術燈罩 展現阿里山林鐵美景

一年一度台北SOGO忠孝館「中外藝品大賞」6月6日到14日正式展開為期9天的展出，指標性琉璃精品品牌tittot琉園今年發表許多結合燈具的創作，展場顯得格外熠熠生輝。像是與台北故宮最新合作的藝術燈罩《錦春》，以及以阿里山林鐵為題的《台灣印象》系列第12件創作《金冠載道》；另有適合居家玄關的琉璃大作《喜迎幸》與《天香醉》等坐鎮展場，以及今年重點的生肖兔小型擺件襯托，非常值得民眾前往欣賞品味。



tittot琉園釋出多樣優惠，民眾可趁前往參觀之際，收藏品味非凡的藝術精品。今年適逢為生肖兔年，tittot琉園在展場特別設置《生肖兔》作品專區，一隻隻可愛的小兔子擺飾，也讓展場在高質感氛圍中，增添了幾分柔軟。



2011年至今，tittot琉園與台北故宮合作60多件創作，所汲取的靈感古物橫跨五千年。這次以清代義大利畫家郎世寧的《畫錦春圖》為發想，結合東西方在立體表現和琉璃藝術上的不同思維，創作出琉璃藝術燈罩《錦春》。



《畫錦春圖》作為獻給乾隆皇帝的祝壽之禮，郎世寧以多種吉祥寓意的春天元素，描繪出皇室庭院繁美的春天景象；畫作中的錦雞、海棠、湖石、靈芝等都有長壽意涵；琉園團隊透過巧思與工藝技術，將平面繪畫中的不同空間摺捲成燈罩，讓作品不同角度都可以看到畫作的元素細節藏於其中。



今年進入第12件創作的tittot琉園《台灣印象》系列，以即將全線復通的阿里山林鐵為主題，再次深入台灣同樣擁有百年歷史的林業，發表全新創作《金冠載道》。有感於阿里山鐵道為開採千年檜木林而生，百年來歷經神木因濫伐而凋零，又再因觀光而修復的重生軌跡；團隊將作品從下至上，以火車串連鐵道沿線的阿里山代表性景點，再打開底座的燈，頂端燦亮的日出彷彿從雲霧升起，蘊含期許人類與自然共存的和諧智慧，能引領邁向光明的未來。同時，今年也持續與家扶基金會展開公益合作，7月31日前典藏《金冠載道》，tittot琉園即捐贈銷售收入10%給家扶基金會-嘉義家扶中心，扶助當地孩童成長。

2023台灣印象系列《金冠載道》，以阿里山林鐵為題，四面皆有景，附黑色琉璃燈座，定價36,800元，全球限量888件。圖／業者提供



除了故宮聯名與《台灣印象》之外，走到tittot琉園展區，入口即可見到二件大型創作《喜迎幸》與《天香醉》。適合玄關擺設的《喜迎幸》，結合喜鵲與金黃銀杏帶出秋日豐收美景，60片薄銀杏葉、多層多模的技法、陰刻與浮雕交錯的複雜工藝設計，在在展現純熟精煉的藝術創作技巧。

大件玄關擺飾《喜迎幸》，定價388,000元，全球限量66件。圖／業者提供



《天香醉》為琉園首次以單純牡丹為主題的大器作品。看似輕盈、隨風搖擺的花瓣，實際是活用了琉璃的「透」來鋪展；搭配特別打造的專屬琉璃燈台，讓光線從花心處漫開，透過光線與微微動感的姿態，呼應香氣飄逸的路徑。在花蕊與蜜蜂處特別添加金箔，更顯牡丹的雍容氣質，在居家陳設時，即是一處絕美的風景。