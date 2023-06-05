將捷金鬱金香夏季住房 12歲以下免費住

即將迎接揮別疫情後的暑假，終於可以好好計畫帶孩子出門玩樂旅遊！今年夏天將捷金鬱金香酒店推出「夏季住房專案」，專案入住贈送星空電影院套餐、主題手作DIY、淡水八里來回船票，更特別與八里爆紅景點「卡滋爆米花觀光工廠」合作，每房贈送獨家雙人入場券。此外，「望高樓星空電影院」將於六月每週五至週日、七八月每日放映，每位低消165元，入住本專案房客憑房卡即可免費入場，另贈送套餐乙份。

位於新北淡水的「將捷金鬱金香酒店」，去年夏天推出全包式住房專案廣受好評，主打一站即能玩得盡興，因此今夏 自6月1日至8月31日 再度推出「夏季住房專案」，雙人入住一泊二食NT$5,600+10%起、三天兩夜NT$10,200起（免收10%服務費），一泊二食 專案內容包含舒活早餐、河畔餐廳晚餐， 三天兩夜專案則包含二日舒活早餐、一日 河畔餐廳晚餐 ，本專案每房贈送「卡滋爆米花觀光工廠」獨家雙人入場券、淡水八里來回船票、主題手作DIY，以及兌換「望高樓星空電影院」套餐乙份。 除此之外，凡入住高級客房以上（含）房型，加贈乙位12歲以下兒童免費入住，入住日前30天預訂，再享早鳥優惠NT$6,600起，是今夏親子度過歡樂假期的絕佳選擇！訂房專線：02-2621-1918。

擁有超級遼闊觀景視野的RF望高樓，將自 6月1日至8月31日推出「星空電影院」，六月期間每周五至周日以及端午連假（6/22~6/25）放映，因應暑假到來，七、八月則每日放映，入住「夏季住房專案」每房贈送 星空電影院套餐，可兌換兩款小食、三杯飲品以及爆米花乙份， 想像著漫天繁星的夜空下，靜享海風輕拂，感受不一樣的戶外電影院！訂位專線：02-2626-9970。

另外，炎炎夏日就該打水仗、消暑一下！滬尾藝文休閒園區表示，過往園區千坪草坡舉辦過許多精彩活動，包括「夏日野餐節」、「滬尾草坡風風節」、「臺灣音樂節」、「親子滑步滾球派對」等，成功吸引許多酒店房客、在地民眾與遊客參與，今年夏天園區將於7/15、8/6、8/26三日舉辦「夏日冰水奇園」，將草坡變身沁涼冰水戰場，邀請大家自備水槍、全副武裝，一起來盡情玩水、闖關同樂，留下滿滿的夏天難忘回憶。

將捷金鬱金香酒店官網>>http://www.goldentulip-fabhotel.com.tw/

滬尾藝文休閒園區官網>>https://www.fabmall.com.tw/