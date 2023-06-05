集雅社推出家電規劃師服務 選購冷氣省電舒適一次到位

炎夏漸至，各地皆出現超過30度的高溫。自4月起電費漲價以來，許多民眾想開空調享受卻擔心荷包，遲遲不敢按下開機鈕。根據網路聲量調查指出，民眾購買空調最在意幾點，分別為耗電量、是否具有清淨功能，是否容易產生異味、售後服務和維修。因此要如何挑選空調才能讓夏天舒適零負擔，百貨家電通路業者 「集雅社」 推出家電規劃師服務，總結消費者的挑選重點，提供民眾三個挑選空調的方向，讓民眾買空調買好不買貴，涼快的同時也不用擔心電費爆表。

市面上空調百百種，如何才能挑選到符合居家需求？集雅社家電規劃師分享三個挑選空調小秘訣：一、使用時將溫度設定在26至28度且搭配電風扇，可幫助室內空氣循環、加速降溫；此外在選購空調時，如有長時間使用的民眾，可選擇變頻跟一級能效機種，不僅可有效省電還能搭配政府優惠補助，為民眾省荷包。二、針對異味問題除了定時清洗冷氣濾網，可選擇有防霉除菌功能的機種，讓空調在不使用時也能防霉除溼，以免常在使用時呼吸到從有霉菌的空調中散發出來不健康的空氣。三、另外IoT智能功能則為近幾年年輕族群選擇空調時的重點之一，主打透過手機APP遠程操作，回家前即可先開啟空調回家後就不須再忍受室內高溫，也可藉由系統提醒濾網清潔與即時電量使用查詢，生活上更加便利。雨季將至，搭上政府節能補助的熱潮，搭配除濕機購買讓夏天乾爽且舒適。

到百貨找集雅社買空調，不僅可享百貨優惠，還有獨家抽55吋電視及一組空調免單，享受舒適的夏天。圖／集雅社提供

最後，挑選空調除了功能跟價錢，家電規劃師提醒周邊服務亦是一大重點。近期有越來越多民眾選擇到百貨公司購買空調，除了因為購物環境舒適、停車便利以外，完整專業服務讓您買的更安心，如集雅社專業家電規劃師，可依據民眾家中坪數、格局、人數、使用習慣及環境提供最佳建議，讓消費者購買最合適產品。

此外來百貨買空調還可搭配通路與信用卡紅利優惠，讓民眾買好不買貴。目前集雅社推出「買空調月月抽電視及空調免單」活動，讓民眾有機會將免費將電視與空調帶回家。集雅社讓你在家吹冷氣聽音樂「響」受舒適涼夏，即日起至7月9日推出「愛樂祭」優惠，精選音響劇院組下殺68折起，購買指定品牌影音超值優惠組，登錄即送聲霸，消費滿2萬還可再抽金幣，現場試聽還可免費帶回超值體驗禮，在炎炎夏日沈浸於家中涼爽空調時，同時體驗到劇院音響級的高音質享受。

集雅社愛樂祭 指定音響劇院68折起，音樂搭配涼爽空調夏日最佳享受。圖／集雅社提供

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