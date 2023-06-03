日立冷氣力挺國家綠能政策 打造業界最大太陽能光電場域

身為空調領導品牌，日立冷氣以行動率先響應政府政策，支持政府再生能源發展計畫，與中美矽晶集團合作，在日立冷氣桃園廠區設置空調業界單一最大太陽能光電場域，啟用儀式於6月1日下午舉行。本次儀式貴賓雲集，諸多貴賓出席見證日立冷氣對於綠能創能之積極作為。日立冷氣秉持「珍愛地球．深耕台灣」企業願景，持續開發高效節能的空調產品，實踐節能減碳的企業社會責任。如今開源節流，成為省電、更創電的環保品牌！透過太陽能光電場的設置，為台灣帶來更加潔淨的幸福。

家用變頻空調超越2025國家一級能效標準201%

日立冷氣桃園工廠為全國最大空調製造廠，為台灣消費者提供最尖端、最先進的空調科技與產品，家用變頻空調超越2025國家一級能效標準201%，每年可為台灣省下超過414百萬度電。本次力挺國家綠能政策，透過利用廠區屋頂等空間建設太陽能光電面板，總裝置容量達到9.6百萬瓦(MW)，一年總發電量將近1,086萬度，可供應3,018戶家庭一年的用電，或是2萬8千台2.8kW冷氣機運轉1年。進一步換算，相當於21.5座大安森林公園的碳吸附量。

成立業界唯一甲、乙、丙級「冷凍空調裝修技術士檢定場」的國家考場

日立冷氣長期力挺政府政策，率先推行MIT與節能標章；耗費巨資成立業界唯一甲、乙、丙級「冷凍空調裝修技術士檢定場」的國家考場，培育源源不絕的空調人才投入業界，成為技職證照制度的一大助力；響應「班班有冷氣」政策，取得全國超過半數縣市指名度最高的佳績，讓國中小學學生享受高品質的日立冷氣所帶來的舒適好空氣，不僅從教育、體育、文化、慈善公益和偏鄉關懷等多元面向回饋社會，更以實際行動實踐社會參與，持續傳遞日立冷氣的幸福溫度。