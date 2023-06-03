日立冷氣力挺國家綠能政策 打造業界最大太陽能光電場域

日立冷氣協理張仁昌(左起)、日立冷氣總經理羅淮正、中美矽晶總經理陳振乾、日立江森自控CEO秋山勝司、日立冷氣董事長菊地正幸、總統府國策顧問廖全平、行政院顧問李憲明、桃園市工策會執行長杜紫軍、工研院綠能與環境研究所副總暨所長王漢英、工業局金屬機電組副組長鄒宗勳共同出席日立冷氣空調業界最大太陽能光電系統啟用儀式。圖／日立冷氣提供
日立冷氣協理張仁昌(左起)、日立冷氣總經理羅淮正、中美矽晶總經理陳振乾、日立江森自控CEO秋山勝司、日立冷氣董事長菊地正幸、總統府國策顧問廖全平、行政院顧問李憲明、桃園市工策會執行長杜紫軍、工研院綠能與環境研究所副總暨所長王漢英、工業局金屬機電組副組長鄒宗勳共同出席日立冷氣空調業界最大太陽能光電系統啟用儀式。圖／日立冷氣提供

身為空調領導品牌，日立冷氣以行動率先響應政府政策，支持政府再生能源發展計畫，與中美矽晶集團合作，在日立冷氣桃園廠區設置空調業界單一最大太陽能光電場域，啟用儀式於6月1日下午舉行。本次儀式貴賓雲集，諸多貴賓出席見證日立冷氣對於綠能創能之積極作為。日立冷氣秉持「珍愛地球．深耕台灣」企業願景，持續開發高效節能的空調產品，實踐節能減碳的企業社會責任。如今開源節流，成為省電、更創電的環保品牌！透過太陽能光電場的設置，為台灣帶來更加潔淨的幸福。

家用變頻空調超越2025國家一級能效標準201%

日立冷氣桃園工廠為全國最大空調製造廠，為台灣消費者提供最尖端、最先進的空調科技與產品，家用變頻空調超越2025國家一級能效標準201%，每年可為台灣省下超過414百萬度電。本次力挺國家綠能政策，透過利用廠區屋頂等空間建設太陽能光電面板，總裝置容量達到9.6百萬瓦(MW)，一年總發電量將近1,086萬度，可供應3,018戶家庭一年的用電，或是2萬8千台2.8kW冷氣機運轉1年。進一步換算，相當於21.5座大安森林公園的碳吸附量。

成立業界唯一甲、乙、丙級「冷凍空調裝修技術士檢定場」的國家考場

日立冷氣長期力挺政府政策，率先推行MIT與節能標章；耗費巨資成立業界唯一甲、乙、丙級「冷凍空調裝修技術士檢定場」的國家考場，培育源源不絕的空調人才投入業界，成為技職證照制度的一大助力；響應「班班有冷氣」政策，取得全國超過半數縣市指名度最高的佳績，讓國中小學學生享受高品質的日立冷氣所帶來的舒適好空氣，不僅從教育、體育、文化、慈善公益和偏鄉關懷等多元面向回饋社會，更以實際行動實踐社會參與，持續傳遞日立冷氣的幸福溫度。

文 郭靜芝